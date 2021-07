Nathaly Caldonazzo “tradita in Tv”/ “Squallore, ero controllata con il localizzatore”

Nathaly Caldonazzo si è detta una buongustaia ma anche un’ottima cuoca nel corso del suo intervento a Uno Weekend, la trasmissione di Rai1 con Anna Falchi e Beppe Convertini. Tra i piatti che le riescono meglio, il pollo alla cacciatora e tutte le paste. “La mia pasta preferita? Quella semplice pomodoro e basilico”, ha svelato. In occasione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, la Caldonazzo ha commentato: “Mia nonna materna non l’ho mai conosciuta perchè è morta prima che nascessi e mia nonna paterna indonesiana, è un po’ difficile che mi abbia… però mi ha insegnato a cucinare il pollo!”. A proposito sempre di cucina, ha aggiunto: “Mio papà era un bravissimo cuoco, si destreggiava in cucina con eleganza ed ero affascinata vedere questo omone…”.

Andrea Ippoliti, ex compagno Nathaly Caldonazzo/ "L'ho amata profondamente ma…"

Quando non lavora ama fare il pranzo della domenica, ma rivela: “Il pranzo lo faccio tutti i giorni, non manco mai a casa per cucinare il pranzo e la cena”. Se potesse essere un piatto, a lei piacerebbe essere una bella pizza.

NATHALY CALDONAZZO ED I TRADIMENTI SUBITI

Nel corso della trasmissione di Rai1, tanti gli argomenti affrontati e che hanno coinvolto l’attrice Nathaly Caldonazzo, ospite in studio. Tra questi anche quello relativo ai tradimenti. “Ahimè sono stata tradita, non dico in diretta ma durante un programma televisivo”, ha ricordato, riferendosi alla sua partecipazione a Temptation Island con l’allora compagno Andrea Ippoliti. “Lo squallore più totale!”, ha aggiunto l’attrice, tra l’imbarazzo e l’amarezza ancora presente. In casi come questi, ha proseguito, “assolutamente non sono per il perdono!”. A proposito di amore, la Caldonazzo ha spiegato di non aver mai controllato il partner ma piuttosto di essere stata a sua volta molto controllata: “ma adesso ho capito che chi ti controlla troppo poi è proprio il primo a tradirti, ci vuole un atteggiamento più rilassato! Io avevo il localizzatore, sapevano dove stavo sempre, cosa facevo…”, ha svelato lasciando i conduttori senza parole.

Nathaly Caldonazzo ricorda Massimo Troisi/ Fabiola Sciabbarrasi "Pino, la chiamata…"

LEGGI ANCHE:

Nathaly Caldonazzo/ “Mio padre picchiava mia mamma, io perseguitata da uno stalker”

© RIPRODUZIONE RISERVATA