Nathaly Caldonazzo troppo magra all’Isola dei Famosi?/ Il web: “Deve tornare a casa…”

Nathaly Caldonazzo troppo magra all’Isola dei Famosi 2023?

L’Isola dei Famosi mette a dura prova i concorrenti non solo per la convivenza forzata, ma anche per le condizioni in cui i naufraghi vivono. Oltre a dover costruire la capanna per ripararsi e dormire, i concorrenti non hanno quasi nulla da mangiare. La produzione offre solo un pugno di riso al giorno ai concorrenti che, per placare il senso di fame, si arrangiano mangiando cocco o andando a pesca sperando di tornare in spiaggia con un bel bottino. In ogni edizione dell’Isola, ci sono sempre stati concorrenti che perdono più peso e altri che, invece, dimagriscono meno perchè abituati ad un regime alimentare a basso contenuto calorico.

Nathaly Caldonazzo: "Cecchi Paone? Senza anima"/ Poi la stoccata agli autori dell'Isola: "Sono loro a…"

Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023, ci sono alcuni arrivati in Honduras già con una forma fisica asciutta ed esile. Tra questi c’è sicuramente Nathaly Caldonazzo che, dopo alcune settimane sull’Isola, appare ancora più magra al punto da preoccupare il pubblico.

La preoccupazione del web per Nathaly Caldonazzo

Nathaly Caldonazzo ha sempre avuto un fisico asciutto e snello come avevano notato i telespettatori anche all’epoca della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Tuttavia, la permanenza sull’Isola dei Famosi sembra stia mettendo a dura prova il fisico della showgirl che, come sottolineano i telespettatori con diversi commenti sul web, sarebbe eccessivamente magra nonostante siano trascorse solo poche settimane dall’inizio dell’avventura in Honduras.

Isola dei Famosi, Nathaly come Maleficent sui canali ufficiali/ Ira web "Vergognoso!"

“Ma Nathaly ha già fatto 3 mesi di reality oppure non si spiegano le sue condizioni fisiche. Se dovesse arrivare alla fine non saprei cosa ne rimarrà”, si chiede qualcuno su Twitter mentre altri sperano che torni il prima possibile a casa. “E’ troppo magra”, sottolinea sui social il popolo del web. La Caldonazzo riuscirà a resistere?

Ma #Nathaly ha già fatto 3 mesi di reality oppure non si spiegano le sue condizioni fisiche.

Se dovesse arrivare alla fine non saprei cosa ne rimarrà. #isola pic.twitter.com/uQKW4aNeBR — Simon_serious (@Simonserious3) May 2, 2023

LEGGI ANCHE:

Nathaly Caldonazzo: "Cecchi Paone? Brutta persona"/ "Non lo sopporto davvero..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA