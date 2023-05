Nathaly Caldonazzo “troppo magra”, polemiche web/ Prima dell’Isola aveva rivelato…

Nathaly Caldonazzo troppo magra: preoccupazione e polemiche sul web

L’Isola dei Famosi 2023 è iniziata da pochi giorni e le difficoltà si fanno subito sentire. La fame, si sa, è uno dei principali ostacoli che i naufraghi devono arginare quando decidono di partecipare a questo reality. Lo sa bene anche Nathaly Caldonazzo che, negli ultimi giorni, ha destato parecchia preoccupazione tra i fan. In molti, infatti, si sono lamentati della sua eccessiva magrezza e ha fatto scalpore un video condiviso dalla pagina social Whoopsee, poi rimosso, che la vedeva sul punto di collassare, provata dalla stanchezza e dalla fame.

In molti si sono mobilitati sul web per chiedere qualche intervento in favore della concorrente, considerata dai più scheletrica. “Troppo magra Nathaly… e sono al giorno 10… fate qualcosa” il messaggio di un utente su Twitter. Ma sono in molti a soffermarsi sul suo fisico, considerato ai limiti dell’accettabile: “Uno deve guardare prima di tutto alla salute. Nathaly fa impressione da tanto che è magra. Non mangiava neanche al GF, solo che l’isola è un altro tipo di reality. Non puoi andare lì tutta ossa, perché sicuro stai male. Doveva prendere un po’ di chili prima di partire“.

Tra preoccupazioni e polemiche, sul web in molti si stanno lamentando dell’eccessiva magrezza di Nathaly Caldonazzo. Oltre al giallo sul suo presunto malore, considerato che il video è stato poi rimosso, quanto sta accadendo riporta alla mente alcune dichiarazioni che la naufraga ha rilasciato prima de L’Isola dei Famosi. A TV Sorrisi e Canzoni, infatti, aveva ammesso di essersi allenata a lungo per aumentare la massa muscolare, memore soprattutto della vecchia esperienza all’Isola nel 2017: “Mi sto allenando con la ricostruzione di muscoli che ho perso dopo vari incidenti“.

Tuttavia, nonostante i lunghi allenamenti, il suo fisico gracile e debole è oggetto di preoccupazioni. Il web è diviso: da un lato vengono chiesti interventi mirati in favore della conduttrice, dall’altro sono in molti a spiegare che l’attrice è sempre stata magra. Vero è, però, che in un reality come l’Isola, dove anche il fisico viene messo a dura prova, la condizione di eccessiva magrezza può rappresentare un serio ostacolo alla salute dei naufraghi.

Uno deve guardare prima di tutto alla salute. Nathaly fa impressione da tanto che è magra. Non mangiava neanche al GF, solo che l’,isola è un altro tipo di reality. Non puoi andare lì tutta ossa, perché sicuro stai male. Doveva prendere un po’ di chili prima di partire — Marissamanuzzi (@axell_leone) April 30, 2023













