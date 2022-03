Nathaly Caldonazzo “Vincitore GF Vip? Tifavo Delia”/ “Ma Jessica è simbolo rinascita”

Nathaly Caldonazzo è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 15 marzo 2022. Inevitabilmente, l’attrice ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip: “Sono stata nella Casa due mesi e mezzo e ho fatto due settimane di quarantena prima di entrarvi. Di più non sarei riuscita a rimanere. Dentro di me porterò tantissime cose, è stato un viaggio meraviglioso dentro me stessa. Mi sono messa alla prova: io sono una solitaria e fatico a convivere con altre persone. Ho imparato a vedere gli altri come ragionano e come perdonano soprattutto facilmente, così mi sono ammorbidita. La cosa più faticosa? Fare le docce di fronte a 8 telecamere: io sono abbastanza riservata…”.

Nathaly Caldonazzo ha poi rivelato che ripeterebbe l’esperienza all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini, “forse facendo anche cose diverse, difendendo meno alcuni concorrenti a spada tratta. Ho imparato che si può anche essere meno drastici sulle cose: i miei compagni d’avventura mi hanno insegnato che si può essere anche un po’ più grigi, non solo bianchi o solo neri”.

NATHALY CALDONAZZO: “SPERAVO VINCESSE DELIA DURAN”

A “Trends&Celebrities” Nathaly Caldonazzo ha confessato che in finale “tra Jessica e Davide non avrei voluto nessuno dei due, in quanto con entrambi ho avuto un po’ di discussioni. Con Davide non ci siamo trovati caratterialmente, lui faceva un po’ di nonnismo: gli davano fastidio quelli che erano entrati dopo. Ieri sera ho tifato Delia, speravo vincesse lei. Però Jessica è comunque rinata come una farfalla, è un esempio per tante ragazze”.

Dopo avere sottolineato anche la durezza psicologica del GF Vip (“in quella Casa non hai nessun appiglio, sei solo e devi contare su te stesso”), Nathaly Caldonazzo ha rivelato che dei suoi coinquilini continuerà a sentire sicuramente Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Delia e Antonio Medugno: “Se gli altri mi vogliono chiamare, sanno come fare”. Infine, un rapido excursus sulla sua carriera: “Mi sono costruita tutto da sola, senza chiedere mai nulla a nessuno, facendo teatro per tanti anni. Una strada parallela, che mi ha formato, anche se conciliare teatro e tv è difficile. Infatti, dovevo entrare a settembre nella Casa, ma non ci sono riuscita per impegni con mia figlia. Dunque sono stata penalizzata, perché, entrando dopo tre mesi, ti ritrovi a combattere contro chi è lì da più tempo”.

