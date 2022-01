Nathaly Caldonazzo vs Alex Belli “Malato di mente”/ E lui sbotta “Modera i termini…”

Nathaly Caldonazzo contro tutti. Da quando è entrata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021, la showgirl sta lasciando il segno. Stasera è prevista la resa dei conti con Sonia Bruganelli, ma nelle ultime ore è finita nel mirino di Alex Belli. L’attore non ha gradito le parole con cui Nathaly lo ha descritto in cucina qualche ora fa. «È un narcisista patologico, è un malato di mente», ha esordito con Lulù Selassie al suo fianco. «È pericoloso per la donna, urla poi… che caz*o urli? Quando urlano è perché vengono smascherati», ha proseguito la Caldonazzo nella sua invettiva.

Federica Calemme/ “Basciano? Permaloso ed eccessivo! Con Sophie litigio inutile”

Ma non è finita qui, perché ci è andata davvero pesante con Alex Belli. «Se ci fai caso, è sempre un urlo sopra le righe, fuori luogo. È come se l’esorcista gli butta l’acqua santa», ha aggiunto infatti Nathaly Caldonazzo. La risposta del diretto interessato non si è fatta attendere: è arrivata con un tweet che oggi potrebbe essere mostrato nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip 2021.

Grande Fratello Vip 2021, 35a puntata/ Diretta: Caldonazzo Vs Bruganelli, Delia Duran vs Soleil

La replica di Alex Belli a Nathaly Caldonazzo

«Cara Nataly, non mi conosci, non hai mai parlato con me, non sai neanche che persona sono», la premessa di Alex Belli su Twitter. L’attore è poi andato all’attacco del concorrente: «Pertanto non permetto a Nessuno di darmi del “Malato di Mente” e del “Narcisista Patologico”!!». Quindi, le ha dato un avvertimento che siamo certi vorrà dare direttamente a lei stasera, se il conduttore Alfonso Signorini gliene darà occasione. «Modera i termini e te lo dico senza “urlare”», si chiude così infatti il tweet di Alex Belli.

Clarissa Selassiè: "Carmen Russo temeva Katia Ricciarelli"/ GF Vip: "L'ha offesa…"

Nathaly Caldonazzo dovrà poi vedersela con Sonia Bruganelli, che accusa di aver sminuito lei e Miriana Trevisan nonostante la loro carriera. «Quello poteva risparmiarselo. È stato tristissimo dire così, È facile giudicare da una sedia». Invece ha speso belle parole per l’altra opinionista del Grande Fratello Vip 2021, cioè Adriana Volpe: «Adriana è l’esempio della donna bella e non invidiosa, le fa onore. Non è mai cattiva».

Cara Nataly, non mi conosci, non hai mai parlato con me, non sai neanche che persona sono. Pertanto non permetto a Nessuno di darmi del “Malato di Mente” e del “Narcisista Patologico”!! Modera i termini e te lo dico senza “urlare”. #natalycaldonazzo #alexbelli #gfvip pic.twitter.com/Z7fzxDrDUc — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 17, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA