Nathaly Caldonazzo Vs Barbara D’Urso/ “Da lei sono una volta e mi è bastata!”

Nathaly Caldonazzo lancia delle frecciatine a Barbara D’Urso e fa discutere il web. Stanno infatti diventando virali alcuni commenti lasciati dalla showgirl su Instagram che tirano in ballo la conduttrice di Pomeriggio 5. Sarebbe stato il commento di un fan a dare il via ad una serie di risposte che di certo non faranno piacere alla D’Urso. In particolare, la soubrette ha risposto ad un commento su Instagram di un fan che la elogiava dicendo: “Tu saresti cento volte meglio della D’Urso“.

La risposta della Caldonazzo è arrivata quasi immediata ed è stata: “Anche tu“. Insomma, una chiara stoccata alla conduttrice che, tuttavia, in passato l’ha ospitata nel suo studio ai tempi della sua partecipazione all’Isola dei Famosi. C’è stato infatti chi lo ha ricordato alla Caldonazzo proprio tra i vari commenti ma, anche in questa occasione, non è mancata la pungente risposta della soubrette.

Nathaly Caldonazzo punge Barbara D’Urso: lei replicherà?

Le parole di un utente in questo caso sono state: “Menomale che qualche volta ti ha ospitato“, riferendosi proprio a Barbara D’Urso. Anche in questo caso Nathaly Caldonazzo ha però risposto a tono, lanciando l’ennesima stoccata alla conduttrice di Canale 5, ricordando che: “Sono andata una sola volta quattro anni fa e mi è bastata a vita“.

L’intero botta e risposta è stato poi ripreso dal sempre informato Amedeo Venza, che ha poi mostrato tutti ai suoi follower. In poco tempo lo scambio di commenti è diventato virale, scatenando tanti commenti da parte del web. Chissà che la D’Urso non replichi a tono presto, magari durante una delle prossime puntate di Pomeriggio 5.

