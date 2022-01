Nathaly Caldonazzo Vs Barù “Per me è gay, odia le donne”/ Sul web è bufera!

I rapporti tra Nathaly Caldonazzo e Barù nella Casa del Grande Fratello Vip non sembrano più essere così idilliaci. Anzi, la showgirl ha avuto uno sfogo durante la serata proprio sullo chef, accusato addirittura di odiare le donne. A scatenare la reazione della Caldonazzo alcune battute di Barù, che si lascia spesso andare a frasi spiazzanti, indice di un carattere senza filtri. “Le battute sulle donne un po’ le ho sentite ma erano goliardiche”, ha fatto notare Miriana Trevisan all’amica che non si è detta affatto d’accordo e, anzi, ha avanzato la sua ipotesi: “Secondo me, sotto sotto Barù è gay. Se odi così tanto (le donne) anche se i gay amano le donne.”, ha sentenziato Nathaly, lasciandosi poi andare ad uno sfogo contro Barù.

Nathaly Caldonazzo attacca Barù e finisce nel mirino delle critiche

Nathaly Caldonazzo, dopo aver ipotizzato l’omosessualità di Barù, si è così sfogata: “Sarà in competizione con noi, comunque ha rotto i cogli*ni, perché parlare male… Io non glielo permetto più! Infatti l’ho nominato, per me può pure andare a fare in cu*o!”, ha sbottato Nathaly, confermando di fatto di non gradire il modo di fare e di approcciarsi di Barù nei confronti delle donne della casa. “Gay? L’avevamo pensate tutte all’inizio. Per me no, non è gay”, ha però replicato Miriana Trevisan, spezzando una lancia a favore dello chef. Le parole di Nathaly hanno però scatenato sul web tantissime critiche: per tanti, le sue dichiarazioni sono infatti risultate del tutto fuori luogo.

Nathaly:”Barù è gay perché odia le donne”

MA SCHIFO DI FRASE È?@SBruganelli #gfvip pic.twitter.com/rfZwJaebfz — Le Scimmiette di Soleil🐒❤️‍🔥51% (@_altezzosa_) January 25, 2022

