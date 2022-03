Nathaly Caldonazzo Vs Basciano “Mi hai rovinato il GF Vip”/ “Vergognati di chi sei”

Arriva in diretta al Grande Fratello Vip il confronto definitivo tra Alessandro Basciano e Nathaly Caldonazzo. In studio, in un faccia a faccia, l’ex gieffina esordisce attaccandolo e dicendo di aver ricevuto da lui un brutto colpo basso: “Ho ricevuto da te questa pugnalata alle spalle così gratuita quando io ti ho accolto prima come un amico, poi come un fratello. – e tuona con durezza – Tu mi hai rovinato il Grande Fratello!” Signorini invita Alessandro a non ricacciare fuori la questione della frase che Nathaly avrebbe detto, in quanto non esistono video che ne dimostrano l’esistenza. Basciano, cercando dunque di evitare il tema, replica a tono: “Sei tu ad averlo rovinato a tutti il Grande Fratello!”

Il gieffino dunque continua: “Hai avuto il tuo momento di gloria che è questo. Per me è finita là, sei tu che parli di diffide e roba simile. Io a differenza tua ho chiesto scusa e mi sono preso le responsabilità di quello che ho detto e fatto, non come te! Hai parole e aggettivi pesantissimi con gli altri, tremendi!” Nathaly non ci sta e replica: “Vergognati di che uomo e amico sei.” Quando Signorini gli chiede un commento sull’accusa di Nathaly di essere un uomo aggressivo, Basciano ammette: “Purtroppo per questo motivo qua sono anche uscite voci e cattiverie su di me. Chi realmente ha passato il momento brutto sono stato io.”

