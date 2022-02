Nathaly Caldonazzo vs Davide Silvestri/ “Sembrava un pazzo, era arrabbiato e…”

Nathaly Caldonazzo non ha risparmiato frecciatine al vetriolo nei confronti di Davide Silvestri. Dopo che Delia Duran è volata in finale, il gieffino non ha nascosto la sua delusione. Davide si è sentito sconfitto da una persona che è entrata in corsa al Grande Fratello Vip e che ha fatto un percorso meno lineare rispetto al suo. Nathaly Caldonazzo però dal canto suo ritiene che neppure Davide meritasse di arrivare in finale e lo ha punzecchiato: “Al di là delle pizze e delle imitazioni magari non arriva a casa […] Si vede che è infastidito ma anche meno onestamente. Comunque già l’avevo inquadrato da casa, pensa”. Manila Nazzaro invece ha preso le sue difese sostenendo che Davide Silvestri abbia dato tanto al pubblico a casa diversamente da Delia che è riuscita ad arrivare in finale in base alle dinamiche create da Alex Belli. Nathaly Caldonazzo però ha replicato spiegando di aver trovato sgradevoli alcune uscite del gieffino: “Sembrava un pazzo, era arrabbiatissimo, mandava tutti a quel paese. Un delirio! Per fortuna che dopo ha saputo gestire la cosa”. Nathaly si è riferito alla reazione di Davide quando ha scoperto di essere finito in nomination la prima volta. Abbiamo intuito che Nathaly Caldonazzo ce ne ha una per tutti anche se forse dovrebbe cercare di non eccedere sui giudizi per non risultare eccessiva.

La diretta di San Valentino ha riservato a Nathaly Caldonazzo una spiacevole sorpresa: la showgirl in settimana aveva parlato del suo ex Andrea Ippoliti e della loro brusca rottura, ancora del tutto non digerita. I due si erano lasciati due anni fa dopo la partecipazione di Andrea a Temptation Island Vip: l’uomo aveva tradito Nathaly con la tentatrice ventenne Zoe Mallucci e la Caldonazzo, risoluta, aveva prontamente posto fine al rapporto. Una delusione mai smaltita visto che in settimana Nathaly aveva parlato ai compagni della Casa di Andrea dandogli del bugiardo, del deficiente e del narcisista patologico e mettendo in dubbio il loro rapporto ancora prima che intervenissero le corna. Durante la puntata di lunedì proprio Andrea ha fatto un’incursione live, presentandosi nello studio del Gf Vip per fare chiarezza con l’ex. A Nathaly ha detto di aver sbagliato, ha chiesto scusa, si è assunto le sue responsabilità ma ha anche aggiunto di voler chiudere quel capito e di non tollerare che l’ex compagna lo nomini a più riprese, parlandone in modo negativo.

Tra i due è stato scontro frontale: Nathaly Caldonazzo gli ha dato del pagliaccio e ha poi rivelato di aver sofferto di ansia e attacchi di panico per colpa sua, Ippoliti ha replicato sui social di non credere di meritare la crocefissione e che gli amori possono finire, senza che nessuno debba perdere la testa. La povera Caldonazzo appare in queste ore fragile e confusa: si è confrontata con Kabir Bedi sull’importanza di una relazione d’amore stabile e sincera e ha concluso di sentirsi ancora molto provata dagli uomini della sua vita. Riuscirà a smaltire la delusione per Andrea e a voltare pagina?

