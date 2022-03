Nathaly Caldonazzo vs Jessica e Lulù Selassiè/ “Avevano paura di loro…”

Nathaly Caldonazzo stronca Lulù Selassiè. La gieffina ha rilasciato un’intervista a Casa Chi e durante la diretta non ha risparmiato molti dei concorrenti che hanno condiviso con lei l’esperienza del Grande Fratello Vip. Il rapporto tra Nathaly e le principesse Selassiè è stato sempre segnato dai contrasti. Tra loro c’è stata una vera separazione e lei è entrata nella frangia di Katia Ricciarelli. In merito a Jessica e Lulù Selassiè, Nathaly Caldonazzo ha speso parole dure: “Tutti erano in riverenza verso di loro. Quello che non ho trovato giusto è sottolineare che c’è questo bisogno economico. Come hanno detto Manila e tanti altri se siamo lì è perché tutti ambiamo alla vincita”. Nathaly è convinta che nei loro confronti ci sia stato un timore reverenziale.

Giucas Casella consola Jessica: "Fuori con Barù sarà diverso"/ Lei: "Non voglio..."

La showgirl non ha poi digerito l’affermazione di Jessica quando ha dichiarato di voler arrivare in finale con la sorella per aumentare le possibilità di vittoria del budget finale. Come se a loro poi servisse il denaro. Hanno sempre rivendicato il fatto di essere delle nobili e di aver vissuto con agi e comodità. E’ a Lulù Selassiè però che Nathaly ha riservato l’attacco più duro: “Lulù piacerà̀ per l’80% per questa storia d’amore con Manuel, che è una storia bellissima. Credo che amare un ragazzo come Manuel sia semplice perché́ ha dato il suo cuore in mano a Lulù. Lei è molto capricciosa, ogni due per tre c’era un motivo per cui lei non poteva fare una cosa o sopportare una cosa”.

Nathaly Caldonazzo spara a zero su Barù Gaetani/ "Mi ha privato di un'amicizia…"

Nathaly Caldonazzo smonta Jessica Selassiè: “Ha questa ossessione per Barù…”

Nathaly Caldonazzo aveva rilasciato un’intervista al vetriolo al Settimanale Chi. Parlando di Lulù Selassiè, la Caldonazzo aveva rivelato che non avrebbe mai voluto averla come figlia: “La cosa bella di Lulù è Manuel, per il resto è una bambina capricciosa, mai cresciuta, a volte velenosa. Non la vorrei come esempio per mia figlia. Ha cercato di boicottare la mia amicizia con Antonio perché voleva essere sempre al centro della scena”. Nei confronti di Jessica Selassiè, Nathaly è stata più morbida anche se non ha nascosto di essere rimasta male per le nomination: “Jessica mi piaceva, mi faceva tenerezza, poi si è rivelata cattiva nelle nomination e ha questa ossessione per Barù che è sospetta. Secondo me vuole prendere i voti di tutte le Bridget Jones d’Italia”.

"Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè amore vero"/ Tittocchia "Lei l'ha fatto innamorare…"

Nathaly Caldonazzo aveva poi rivelato quali erano stati i concorrenti del Grande Fratello Vip a deluderla maggiormente: “Mi hanno deluso umanamente Alessandro, Sophie, Lulù, Jessica e Barù. Mi hanno accusata di essermi avvicinata a Katia e Soleil, ma ero stata isolata da loro. Alex Belli, poi, ha provato subito a farmi terra bruciata solo perché ho cercato di aprire gli occhi a Delia. E mi sono sentita tradita da Sophie, che mi ha dato della razzista senza motivo, nonostante l’avessi sempre trattata bene”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA