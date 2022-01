Nathaly Caldonazzo Vs Valeria Marini/ “Ancora vuole fare la prima donna, basta!”

Nella Casa del Grande Fratello Vip si scatena l’ennesimo scontro tra due ‘prime donne’: Valeria Marini da una parte e Nathaly Caldonazzo dall’altra. La prima proprio non riesce a superare lo scontro avvenuto settimane prima e accusa la seconda di essere entrata nella Casa con il piede di guerra. Nel segreto del confessionale, Nathaly però si ‘vendica’ nominando proprio la Marini e dando questa come motivazione: “Poteva evitare tutto quel teatrino e sono arrabbiata con lei per quello. Mi ha messo in mezzo ad una storia… Ha sempre atteggiamenti da prima donna che dopo un po’ stanca!” sbotta. Una questione che potrebbe riaccendere lo scontro dopo la diretta del Grande Fratello Vip. ​(Aggiornamento di Anna Montesano)

Nathalie Caldonazzo, scollatura profonda al GF VIP/ Abitino spiazzante e...

Nathaly Caldonazzo ancora al centro di polemiche?

Una delle amicizie più belle in questa edizione del Grande Fratello VIP è certamente quella tra Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Per un attimo le due sono state sul punto di essere rivali, proprio come Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi, a causa di un terzo incomodo, in questo caso Biagio D’Anelli, e come accaduto ai due playboy, si sono poi legate. Abbracci, confessioni, promesse: le due donne della casa provano a trainare un gruppo di persone numerose, lontanissime dalle avversarie Katia, Manila e Soleil. Poche ore fa la Caldonazzo ha espresso parole d’oro per l’amica: “Lo sai che ieri, quando ballavamo blu celeste, abbiamo avuto io e te una cosa che io non lo so…ho provato un’emozione incredibile, eri connessa al 100% con le mie emozioni..pazzesco..“. Tra pochi minuti inizia una nuova puntata del GF VIP, la 34esima, e le due potrebbero ritrovarsi a confrontarsi ancora con le rivali in casa, cercando unione e sostegno. Intanto sono vestite entrambe con lo stesso colore: il nero (agg. di F.D. Zaza).

Miriana Trevisan/ Da Pago a Biagio D'Anelli: brutte notizie in diretta al GF Vip?

Nathaly Caldonazzo, Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli

Nathalie Caldonazzo rassicura Miriana Trevisan sull’amore che Biagio D’Anelli prova nei suoi confronti. Nathalie e Miriana si scambiano le loro riflessioni. Miriana vorrebbe capire se tra loro due possa nascere qualcosa in più e rivela: “Oggi non lo voglio vedere in studio per nessuna ragione”. Nataly cerca di rassicurarla e le dice che Biagio ha occhi solo per lei ma poi aggiunge: “Fidati. E’ normale che tu abbia dei dubbi. Non si riesce mai ad essere obiettivi in questa situazione”. Miriana si sente insicura e vorrebbe che Biagio le desse ulteriori certezze. Magari pensa anche ad una sorpresa che possa attenuare le sue preoccupazioni. Nathaly le dà però un consiglio e le dice: “Che tu debba andare con i piedi di piombo è giusto. Lui ti sconvolgerà quando vi vedrete”, sentenzia. Nathaly è convinta che tra Miriana e Biagio ci sia una particolare sintonia ma che i due debbano trovare il coraggio di viversi fuori la casa.

Carmen Russo vs Nathalie Caldonazzo/ "E' entrata con la volontà di litigare e..."

Benché nella casa sia entrata con un fare un po’ algido e distaccato, Nathalie ha voluto dimostrare a Miriana tutta la sua ammirazione. Benché le due siano state rivali in amore per qualche giorno, per via di Biagio, in realtà si stimano a vicenda. Direttamente da sotto le coperte, la Caldonazzo ha confessato di amare la Trevisan sin da quando era una delle ragazze di Non è la Rai: “Ti giuro, c’avevi qualcosa, un’allure, era qualcosa di speciale”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA