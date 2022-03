Nathaly Caldonazzo vuole denunciare Alessandro Basciano/ “Faccio partire la diffida”

Nathaly Caldonazzo minaccia di denunciare Alessandro Basciano. Prima dell’eliminazione della scorsa puntata dalla Casa del Grande Fratello Vip, i due si sono lanciati in una durissima discussione. Alessandro aveva accusato l’attrice di essere stata protetta, considerando che la stessa aveva pronunciato delle frasi a sfondo razzista. Il giovane aveva addirittura perso le staffe in quell’occasione: “Ti stanno tutelando e ti va di c*lo. Sai perché? Quelle parole le hai dette, secondo te io invento una cosa del genere? Ringrazia Dio che non c’erano le telecamere e che ti sei tolta il microfono. Che vergogna, che falsa”. L’attrice a quel punto si è alzata e andando verso di lui ha sbottato: “Ma se tutti dicono che non esiste questa cosa, ma come ti permetti? Stai zitto, imbecille”. Alessandro però non si lascia intimorire: “Bella diffida parte qui, mi faccio uscire tutto, pure il video faccio uscire”. Nathaly non ci vede più e prima di lasciare la stanza gli risponde: “La faccio partire io la diffida. Ma chi sei tu? ‘Sto cr*tino”.

Fabrizio Corona vs Alessandro Basciano "Non tarpare le ali a Sophie..."/ E' polemica

Nathaly Caldonazzo è stata poi ricoperta di critiche, anche se in molti si sono divisi, credendo alla sua buona fede. Ad un utente che confidava in una diffida da parte della Caldonazzo nei confronti di Basciano, l’attrice ha risposto manifestando l’intenzione di denunciarlo. La Caldonazzo ha anche voluto chiarire la sua posizione riguardo alla frase incriminata: “Parlavo della frase su uomini di colore, mai della bugia sulla protezione delle sorelle. Sono due argomenti diversi, quello è uscito ma non era da espulsione, anche perché non li avevo offesi”, si è giustificata. Cosa succederà ora? Alessandro Basciano troverà i video che incriminano la Caldonazzo?

Adriana Volpe "Su Nathaly Caldonazzo gli autori hanno nascosto alcune cose?"/ "Io mi schiero con..."

Nathaly Caldonazzo e il rapporto con la figlia Mia: “Ne ha superate tante…”

Terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo ha potuto riabbracciare la figlia Mia. L’attrice ha voluto condividere un tenero scatto sul proprio profilo Instagram, che la ritrae assieme alla figlia. La didascalia del post recita: “L’amore vero aggiusta tutto”. Proprio al Grande Fratello Vip Mia si era resa protagonista di una sorpresa inaspettata per la madre. La ragazza è l’unica figlia dell’attrice, nata dalla sua precedente relazione con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano. Tra loro c’è un rapporto di complicità, tanto che Nathaly Caldonazzo in quell’occasione aveva rivelato: “Ne ha superate tante con grande forza e carattere, anche se non me lo dimostra sempre, perché, essendo mamma, so essere pesante. Abbiamo un legame unico”.

Gf vip, Lulù Sélassié dà scandalo con Sophie su Basciano/ "Dagli le tue..."

Fu proprio Mia ad aprirle gli occhi sulla recente relazione di Nathaly: “Ha intuito prima di me che la persona che mi stava accanto fosse sbagliatissima. Nonostante avesse solo 11 anni, lo ha sempre definito un deficiente e aveva ragione”, aveva sentenziato. Mia si è sempre sentita responsabile nei confronti della madre e ha cercato negli anni di proteggerla. Al Grande Fratello Vip hanno colpito molto le sue parole: “Mi sono sentita madre prima che entrasse nella Casa perché era molto in ansia all’idea di lasciarmi a casa, a Roma. L’ho rassicurata e mi sono sentita un po’ responsabile”, aveva detto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA