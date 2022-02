Nathaly choc “Andrea Ippoliti? Come se mi avesse buttato l’acido”/ “Lacerata dentro”

Nathaly Caldonazzo proprio non si aspettava di ritrovare il suo ex Andrea Ippoliti al Grande Fratello Vip. Lui, d’altronde, ha chiesto la possibilità di un confronto dopo aver ascoltato i vari insulti da lei fatti nei suoi confronti in più occasioni. Tra i due nasce dunque un confronto in cui lui si scusa per i gravi errori fatti nei suoi confronti e la invita a non insultarlo ulteriormente: “Io ho dei figli a casa e sentirsi definire in questo modo sinceramente non fa piacere. Sono passati due anni e mezzo, non ti ho più cercato, non ho più parlato di te e ti ho rispettato. Ho sbagliato e lo ammetto… Io per te ho fatto delle scelte importanti, mi sono separato da mia moglie e dai miei figli, ti ho amato tantissimo, più della mia vita.”

Nathaly Caldonazzo attacca Andrea Ippoliti: “Mi ha lacerato l’anima”

Nathaly però sbotta: “Sei un pagliaccio”, e continua con parole ancora più forti, “Mi ha talmente squarciato l’anima questa storia, che io per due anni sono stata chiusa in casa con attacchi di panico. Non si può immaginare il dolore, è come se mi avesse buttato l’acido in faccia, mi ha lacerato l’anima, una sofferenza inaudita. Per me è una persona morta, anche solo la vista mi da fastidio”. A questo punto è lo stesso Signorini, vedendola in difficoltà, a chiudere il confronto.

