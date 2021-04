Nathan Falco Briatore, figlio Elisabetta Gregoraci/ Gli haters lo prendono di mira..

Anche i ricchi piangono soprattutto se vengono presi di mira dagli haters ed è questo il caso di Nathan Falco Briatore, figlio di Elisabetta Gregoraci e l’ex marito, oppure no, Flavio Briatore. I due sono spesso insieme proprio per amore del figlio. Con lui hanno festeggiato i vari compleanni e anche il loro Natale a Dubai tanto da spingere gli haters non solo a lamentarsi per il fatto che la showgirl sia volata lontano dall’Italia ma anche per via di quello che la coppia ha mostrato sui social. Spesso e volentieri gli agi e i lussi sfoggiati non solo dai suoi genitori ma anche dal piccolo Nathan spesso alle prese con viaggi da sogno, giochi e feste di compleanno da brivido, e non solo. Purtroppo la sua vita lussuosa non è l’unica a cosa a finire nel mirino visto che in molti lo hanno criticato anche per il suo aspetto.

Nathan Falco Briatore, figlio Elisabetta Gregoraci, spesso preso di mira sui social

Nathan Falco Briatore è stato preso di mira per via del suo peso tanto che qualcuno si è permesso addirittura a commentare le sue foto dandogli del ‘ciccione’. A quel punto gli insulti non sono passati inosservati da papà Flavio che ha preso subito le sue difese attaccando: “I commenti stupidi sui bambini sono fatti da sfigati rancorosi gelosi che non sono stati capaci di crearsi un lavoro… Poveretti”. Naturalmente non si può di certo commentare il fisico di un bambino nemmeno quando si tratta del figlio di una showgirl molto discussa come Elisabetta Gregoraci. Parlerà anche di questo oggi ospite a Domenica In?

