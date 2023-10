NATHAN FALCO BRIATORE, FIGLIO ELISABETTA GREGORACI/ Lei: “Quella volta coi succhiotti sul collo…”

Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco, avuto da Flavio Briatore, tornano ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo nel corso della puntata del 14 ottobre. Elisabetta racconta del suo rapporto col figlio, cresciuto con due genitori separati ma che hanno un ottimo rapporto: “Grazie a Dio è un bambino sereno, che sta bene, che non ha mai visto dinamiche poco carine. Viviamo a 500 metri di distanza, tutte le sere quasi ceniamo insieme. Riesco a vivere una vita privata, cerco di tenerla riservata, devo cercare di tenere tanti equilibri e non è sempre facile. Cerco di fare il mio meglio, comunque sono felice e sto bene.”

NATHAN FALCO E FLAVIO BRIATORE, FIGLIO E EX GREGORACI/ "Siamo sempre una famiglia"

Nathan fa dunque il suo ingresso in studio e Elisabetta racconta di quella volta in cui si è presentato con un dolcevita in estate per nascondere i succhiotti che aveva sul collo. “Quindi hai una fidanzatina?” chiede Silvia Toffanin al ragazzo, che replica: “Fidanzata proprio no ma ho il cuore occupato”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Flavio Briatore e Nathan Falco ex marito e figlio Elisabetta Gregoraci/ "Ancora famiglia"

Nathan Falco Briatore e il rapporto con i genitori Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Nathan Falco Briatore è il figlio di Elisabetta Gregoraci nato dall’amore e dal matrimonio con Flavio Briatore. Mamma e figlio sono molto legati ed hanno un bellissimo rapporto. Nonostante la separazione dei genitori, Nathan è cresciuto in un clima sereno e disteso e ha un rapporto di grande complicità sia con la mamma che con il papà. Proprio Flavio Briatore, l’imprenditore di successo e fama internazionale, in occasione di una intervista rilasciata al settimanale Sette parlando del figlio ha confessato un suo desiderio: “passare più tempo possibile con lui che è la mia felicità”. Non solo, parlando poi della ex Elisabetta Gregoraci ha precisato: “anche se siamo separati, resta la madre di mio figlio”.

"FLAVIO BRIATORE? NON TORNEREMO INSIEME"/ Elisabetta Gregoraci "Ma Nathan Falco sa…"

Anche Elisabetta Gregoraci ha un bellissimo rapporto con il figlio Nathan e lo si evince anche dai social dove pubblica spesso foto in sua compagnia. “Nella frenesia della vita la vera bellezza si trova nei momenti condivisi con chi ci fa stare bene” ha scritto Elisabetta Gregoraci in un collage di foto in compagnia del suo “cucciolo”.

Elisabetta Gregoraci: “Nathan Falco Briatore per le cose hot si rivolge al papà Flavio”

C’è una grande complicità tra Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco Briatore nato nel 2010 dall’amore tra la showgirl e l’imprenditore Flavio Briatore. Il ragazzo oggi è un adolescente e cresce a vista d’occhio come ha sottolineato la mamma sui social: ” Sta crescendo il nostro topino” in una lettera destinata all’ex marito Flavio Briatore che definisce “una figura importante.” “Dopo di lui gli uomini avevano paura ad avvicinarsi a me, pensavano che fossimo ancora sposati” – ha confessato la showgirl che è poi entrata nel rapporto con il figlio Nathan rivelando: “mi parla delle ragazze che conosce, facciamo discorsi romantici. Ma per le cose più ‘hot’ secondo me si rivolge a suo padre”.

Sui social Elisabetta Gregoraci non perde occasione di condividere foto con il figlio Nathan, ma spesso piovono critiche. Recentemente la showgirl ha postato una foto facendo una dichiarazione d’amore al figlio: “le risate, le confidenze e le avventure con te sono i migliori regali della mia vita!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA