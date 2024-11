Nathan Falco e il rapporto con i genitori: “Nessun tabù, parliamo anche di sesso”

Nel corso della loro storia d’amore, poi naufragata, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno messo al mondo il figlio Nathan Falco, oggi 14enne e che ha un legame molto speciale con entrambi i genitori. Di recente la stessa showgirl originaria di Soverato ha colto l’occasione per parlare del suo rapporto con il giovane

Carmen Russo, chi è? Le confessioni choc: "Falsificavo documenti"/ "Fellini? Mi dava le pacche sul..."

Intervistata tra le colonne di Gente, Elisabetta Gregoraci ha raccontato alcuni curiosi retroscena riguardo al suo rapporto con Nathan Falco, con il quale non manca il confronto continuo su ogni argomento: “Con Nathan parliamo senza tabù di scuola, sport, ma anche di sesso e di ragazze. Sinceramente è buffo: a volte dice che non capisco le dinamiche, che sono una vecchietta, cerco di essere una mamma amica, gli insegno il rispetto verso gli altri e l’amore per ciò che fa, studi in primis, anche mia madre era così con me: tendere a lei me la fa sentire vicino”.

Dario Acocella, chi è l'ex marito di Bianca Guaccero/ "Abbiamo sempre tutelato nostra figlia Alice"

Elisabetta Gregoraci e l’esperienza del figlio Nathan Falco in Svizzera

Qualche settimana fa la mamma di Nathan Falco ha raccontato la nuova avventura sui banchi del figlio, che è sbarcato in Svizzera per studiare presso un prestigioso college dove proseguirà l’esperienza scolastica. A tal proposito Elisabetta Gregoraci ha raccontato alcuni curiosi retroscena riguardo alla nuova avventura del giovane nato dall’amore con Flavio Briatore: “Da poco lo abbiamo accompagnato al college, gli ho preparato un sacco di lettere e gli ho detto: ‘amore mio se ti manca mamma leggile’, sarà come se fossi con te, ma se io piango, Nathan invece è felicissimo. Ha già mille amici e forse tornerà fidanzato” ha svelato la showgirl in una intervista concessa qualche mese fa a Storie di donne al bivio sui canali Rai.

Mauro Graiani, chi è marito di Milena Miconi e figlie Sofia e Agnese/ "All’inizio era solo amicizia, poi..."

Un legame indissolubile unisce Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco, che grazie alla madre si è avvicinato anche alla fede, ereditando gli insegnamenti di mamma e nonna.