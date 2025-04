Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, è l’unico figlio della modella e indossatrice. Il ragazzo, nato nel 2010, ha uno splendido rapporto sia con il papà, al quale somiglia sempre di più, sia con la mamma, della quale è profondamente geloso, come spiegato proprio da Elisabetta. Nathan Falco, infatti, come ogni quindicenne, è innamorato della mamma che vede come un punto di riferimento: essendo poi la madre così bella e ancora oggi particolarmente attraente, a Nathal Falco non fanno piacere le attenzioni degli uomini nei confronti di Elisabetta.

Flavio Briatore, chi è l'ex marito di Elisabetta Gregoraci/ "Come se non ci fossimo separati mai"

“Fondamentalmente è geloso di me. A volte mi riprende: “mamma non esagerare”. Io cerco di non turbarlo e sono molto felice di questa sua possessività” ha rivelato la Gregoraci. Da bambino Nathan Falco non capiva il motivo di tante attenzioni nei confronti nei confronti della mamma e del papà, non comprendendo il loro lavoro e la loro popolarità. Solamente crescendo ha capito cosa facessero i genitori e perché fossero così seguiti e la loro famiglia nell’occhio del ciclone sempre, in ogni momento. Oggi il figlio di Elisabetta Gregoraci è molto seguito sui social: molto probabilmente seguirà le orme della mamma e del papà nel mondo dello spettacolo, considerando che già a quindici anni è un influencer.

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo compagno dopo Giulio Fratini?/ Paparazzata con il 28enne Tomas Talin

Falco Nathan Briatore, figlio di Elisabetta Gregoraci: al collegio in Svizzera

Elisabetta Gregoraci non ha mai nascosto di essere profondamente legata al figlio Nathan Falco, il suo unico. Nonostante ciò, la mamma non ha intenzione di tarpare le ali al giovane, e per questa ragione ha deciso insieme al suo ex compagno Flavio Briatore di mandarlo a studiare in Svizzera, in un prestigioso collegio, nel quale Nathan Falco avrà l’occasione di misurarsi per la prima volta con i suoi coetanei, senza l’appoggio della mamma e del papà, che anche da lontani continueranno a seguirlo con amore e apprensione.