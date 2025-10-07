Chi è Nathan Kiboba? La fuga dall'Africa all'Italia, in cerca di una vita migliore: ha trovato il successo come attore comico e oggi...

C’è anche il comico Nathan Kiboba tra i protagonisti di stasera, martedì 7 ottobre, della puntata di Freeze su Raidue. Arrivato in Italia su un barcone, Nathan Kiboba ha fatto i lavori più umili, salvo poi esprimere sul palco il suo talento innato per la comicità. Lo abbiamo visto all’opera in diversi programmi televisivi, coi suoi monologhi spassosi, tra cui “Eccezionale Veramente”, “Stand Up Comedy” e “Le Iene”. In una intervista rilasciata non molto tempo al magazine Oggi, l’attore ha raccontato il suo vissuto, le difficoltà e la paura durante quel viaggio della speranza che è diventato il biglietto per una nuova vita.

Eppure Nathan Kiboba rischiò di morire nella sua traversata verso l’Italia. “Eravamo 300 su uno scafo che poteva trasportare 40 persone. Siamo partiti alle 22. Ci hanno salvato alle 16. Quando sono finito in acqua nel trasbordo pensavo che era finita”, il racconto choc di Nathan Kiboba.

Nathan Kiboba, la paura in barca nella traversata per l’Italia: “Mi sentivo in pericolo e poi…”

“Mi sentivo più in pericolo quando ero sulla barca, in qualunque momento poteva succedere qualcosa”, ha raccontato il ventinovenne congolese nel suo passaggio a Oggi. Da quando è arrivato in Italia, la sua vita è cambiata. E’ stato bravissimo a cogliere le opportunità che gli si sono presentate davanti, sfruttate grazie anche alle sue capacità sorprendenti.

Oggi, Kiboba, parla benissimo francese, italiano, lingala. Per quanto concerne la vita privata e sentimentale, sappiamo che ha una bellissima compagna italiana, Ludovica, nonché mamma di una bimba di tre anni, Madeleine. Il comico pare aver trovato il suo equilibrio perfetto in Italia, tra vita amoroso, lavoro e soddisfazione personale. Stasera, ricordiamo, sarà tra i protagonisti di Freeze con uno sketch imperdibile.