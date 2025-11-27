Nathan Kiboba, chi è: l'arrivo in Italia su un barcone dopo un lungo viaggio dalla Repubblica Democratica del Congo. È fidanzato?

Da qualche tempo ormai i telespettatori hanno imparato a conoscere un nuovo volto de Le Iene, quello di Nathan Kiboba. Originario del Congo, ha scoperto di essere bravo a far ridere gli altri già da quando era un bambino, nonostante il suo passato doloroso. Predisposto, infatti, a far ridere la gente e all’ironia, ha scoperto da piccolo la sua predisposizione naturale. Nathan ha iniziato infatti molto presto il lavoro che lo ha portato a diventare un volto noto del programma di Italia 1. Ma cosa sappiamo della vita privata di Kiboba? Molto riservato per quel che riguarda la vita sentimentale, il comico e Le Iene sarebbe fidanzato, anche se non è chiaro chi sia la compagna. Con lei, a quanto pare, convivrebbe già da tempo.

Nathan Kiboba, l’arrivo in Italia: “Rischiai la vita”

Come dicevamo, poche sono le notizie certe sulla vita privata di Nathan Kiboba, che ha sempre protetto la sua vita sentimentale. Per questo sappiamo che ha una compagna ma la sua identità non è chiara. Diverse sono invece le informazioni sul calvario che il giovane comico ha dovuto affrontare per arrivare fino ad oggi. Nathan, infatti, è arrivato in Italia dalla Repubblica Democratica del Congo su un barcone, rischiando in più occasioni di morire. Al settimanale Oggi qualche tempo fa ha rivelato: “Eravamo 300 su uno scafo che poteva trasportare 40 persone. Siamo partiti alle 22. Ci hanno salvato alle 16. Quando sono finito in acqua nel trasbordo pensavo che era finita”.

Un lungo viaggio e particolarmente pericoloso che ha visto rimanere vittime tantissime persone che avevano intrapreso quel percorso insieme a Nathan. Lui è stato uno dei fortunati: arrivato in Italia, ha imparato la lingua e poi ha avuto la fortuna di riuscire a diventare ciò che sognava. Kiboba, infatti, è attualmente uno dei volti de Le Iene, uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Una grande soddisfazione per un ragazzo che ha avuto la forza di credere nel suo sogno, oggi diventato una splendida realtà.