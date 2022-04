Nati con la camicia/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Nati con la camicia, film di rete 4 diretto da Clucher

Nati con la camicia sarà trasmesso oggi, 2 aprile, su Rete 4 a partire dalle ore 21:20, dunque in prima serata. Si tratta di un film che ha debuttato al cinema durante l’anno 1983 e che appartiene ai generi cinematografici commedia, spionaggio e azione.

Il regista di questo film risulta essere E.B. Clucher mentre la sceneggiatura è stata scritta da Marco Tullio Barboni. All’interno del cast del film sono presenti molti attori amati dal pubblico italiano come Bud Spencer, Terence Hill, David Huddlestone, Buffy Dee, Faith Minton, Dan Fitzgerald, Woody Woodbury, Giancarlo Bastianoni, Harold Bergman e Riccardo Pizzuti. Le musiche del film sono state realizzate da Douglas Meakin e Franco Micalizzi mentre la fotografia è stata curata da Ben McDermott.

Nati con la camicia, la trama del film: un ventriloquo vagabondo e…

Leggiamo la trama di Nati con la camicia. Roscoe Franker è un ventriloquo vagabondo che gira per diverse città. Un giorno, durante una rissa, conosce l’ex detenuto appena scarcerato Doug O’Riordan. Dopo essersi inizialmente fraintesi, i due sviluppano un rapporto di amicizia e iniziano a vivere diverse avventure. Difatti, il loro obiettivo è quello di fuggire insieme per trovare un nuovo luogo dove ricominciare.

Tuttavia, una volta che stanno partendo su un aereo, vengono scambiati per due agenti della CIA di alto livello. Dunque, i due anche se inizialmente titubanti, sono interessati a questa situazione, perché credono di potersi accaparrare uno stipendio che non gli spetta e riuscire a iniziare una nuova vita con il piede giusto. La loro missione comunque, si rivela essere abbastanza complicata. Difatti, il loro obiettivo come agenti della CIA è quello di fermare il megalomane K1, un malvagio uomo che vuole dominare il mondo. Anche se con modi non poco ortodossi, Roscoe e Doug riusciranno a fermare il malvagio uomo e potranno finalmente rilassarsi dopo aver portato a termine il loro incarico.

