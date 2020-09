Natività della Vergine Maria/ L’8 settembre si celebra la nascita della Mamma di Gesù

L’8 settembre la chiesa cattolica festeggia la Natività della Vergine Maria: si celebra, cioè, il giorno della nascita di Maria, che diventerà la madre di Gesù. I genitori di Maria furono Sant’Anna e San Gioacchino, che fin da piccola dimostrò subito delle doti di grande purezza e nobiltà d’animo. In realtà la nascita di Maria è legata all’annuncio di Dio che promise a tutti gli uomini di far arrivare sulla Terra una donna in grado di schiacciare il serpente della tentazione, gesto che non era riuscita a compiere Eva che invece aveva subito il fascino della mela. La piccola nacque a Nazareth e non fu mai toccata, neanche alla nascita, dal peccato originale: questo perché solo una donna pura poteva poi portare in grembo e far crescere Gesù, il figlio di Dio. La festa della Natività della Beata Vergine Maria viene celebrata sia dalla chiesa cattolica che da quella ortodossa: la chiesa orientale fu la prima a dedicare questa giornata alla nascita della madre di Gesù, seguita da quella cristiana che la istituì per volere di Papa Sergio I. La devozione verso Maria era molto forte e sentita soprattutto in Sardegna, all’epoca dominio bizantino ma comunque di fede cristiana, cge racchiudeva in questa data tutte le celebrazioni dedicate alla Madonna. Lo stesso Duomo di Milano, chiesa conosciuta in tutto il mondo e simbolo del capoluogo meneghino, fu dedicato da San Carlo Borromeo a Maria Nascente, appunto la Madonna in fasce.

Ovviamente sono tanti i luoghi nel mondo che sono stati dedicati alla Beata Vergine Maria oppure alla sua Natività. In particolare, a Vicenza per opera del vescovo Arnoldo Onisto, fin dalla fine degli anni Settanta fu deciso di consacrare la città alla Madonna che ne divenne santa protettrice: nel giorno dell’8 settembre, per celebrare l’occasione, viene organizzata una processione solenne che attraversa tutta la città. Ci sono tante altre località nelle quali la giornata dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria è caratterizzata da celebrazioni particolari. A Lone, una frazione di Amalfi, nella splendida cornice della costiera amalfitana, viene organizzata una processione di barche che portano in trionfo la statua della Madonna Nascente. In Sicilia, invece, a Petralia Sottana viene organizzata nella notte fra il 7 e l’8 settembre una fiaccolata celebrativa in onore della Vergine Maria. Questa ricorrenza viene festeggiata in questo modo fin dal medioevo e il giorno dopo viene organizzata la fiera del bestiame, con la benedizione della Vergine. La raffigurazione tipica della Natività della Beata Vergine Maria, invece, si deve a suor Chiara Isabella Fornari, una religiosa di Todi che realizzò per propria devozione un simulacro in ceramica che rappresentava la Vergine in fasce.

Gli altri Beati di oggi

Fra gli altri Santi che sono stati celebrati dalla chiesa cattolica nello stesso giorno della Natività della Beata Vergine Maria ci sono San Fausto di Alessandria, Santi Adriano e Natalia, Beato Adamo Bargielski, Sant’Isacco, San Tommaso da Villanova e San Pietro di Chavanon.



