La Natività di San Giovanni Battista è l'unica che viene festeggiata tra i Santi, di cui solitamente si ricorda solo la data di morte: scopriamo il perché

La Natività di Giovanni Battista si celebra il 24 giugno di ogni anno: si parla anche di “Natale estivo” perché San Giovanni Battista è l’unico santo di cui si ricorda il giorno della nascita, assieme al Cristo e alla Vergine Maria, e quello della morte, con il Martirio che viene celebrato il 29 agosto. San Giovanni è il Patrono della città di Torino.

Natività di San Giovanni Battista: il più importante tra i profeti, detto da Gesù

Giovanni è stato l’ultimo grande profeta e il primo apostolo del Messia prima della sua venuta sulla Terra.

Nacque a Ain Karim, non lontano da Gerusalemme e sua madre era Elisabetta, cugina di Maria di Nazareth: era una donna anziana e sterile, come suo marito Zaccaria, sacerdote nel tempio.

Un giorno però l’arcangelo Gabriele appare a Zaccaria annunciandogli la prossima nascita di un figlio che si chiamerà Giovanni: l’uomo dubitò alla luce della sua veneranda età e allora fu punito dall’arcangelo con un mutismo che sarebbe terminato solo dopo il parto.

Al sesto mese di gravidanza, Elisabetta ricevette la visita di Maria di Nazareth sua cugina e, udito il suo saluto, il bimbo nel suo grembo sussultò: “Benedetta tu fra le donne” pronunciò Elisabetta, parole che l’intera cristianità ripeteranno fino alla fine dei tempi. In quel momento Maria pronuncia il meraviglioso Magnificat, una lode a Dio che, attraverso lei, promette la salvezza del mondo.

Giovanni visse gran parte della sua vita nel deserto, cibandosi di miele e locuste, vestendo solo pelli di cammello: annunciava la prossima venuta del Messia e invitava i peccatori a pentirsi e a convertirsi.

L’incontro con Gesù avviene nelle acque del fiume Giordano, dove Giovanni impartiva il battesimo: subito scorse in quel giovane uomo la natura divina, fino a quando non vide lo Spirito Santo posarsi su Gesù in forma di colomba.

La morte di Giovanni Battista fu tragica: fu decapitato per ordine di Erode, spinto da sua moglie e dalla figlia di lei Salomè, rimproverato di aver sposato la moglie di suo fratello, violando la legge di Dio.

Il corpo di Giovanni fu deposto a Sebaste, nel cuore della Samaria, dove poi sorsero due chiese a lui dedicate. La sua tomba fu poi depredata e le spoglie date alle fiamme: si dice che le sue ceneri si trovino oggi in Italia, a Genova, dove furono portate al tempo delle Crociate.

I festeggiamenti per la Natività di San Giovanni Battista

La sera prima del 24 giugno sopravvive in Italia la tradizione di accendere falò in onore della Natività di San Giovanni Battista, simbolo di rigenerazione e purificazione di origine pagana.

A Firenze le celebrazioni iniziano con il Corteo degli Omaggi e il Corteo Storico alla volta di Piazza della Signoria, per poi proseguire con l’ostensione del santo reliquiario, la celebrazione eucaristica nella Chiesa di S.Maria del Fiore e i fuochi d’artificio in Piazzale Michelangelo.

A Genova, dopo l’accensione la sera del 23 giugno del Gran Falò nella centrale Piazza Matteotti, va in scena l’antichissima Processione delle Confraternite diretta al Porto Antico, con la benedizione della città.

A Torino la Natività di San Giovanni Battista viene celebrata con un caratteristico corteo storico, l’accensione in Piazza Castello del Falò, regate e fiaccolate sul Po, celebrazioni liturgiche e spettacoli pirotecnici.

Natività di San Giovanni Battista: il Patronato di Torino

San Giovanni Battista è il Patrono di Torino, il capoluogo piemontese incorniciato dalle Alpi e ricco di siti UNESCO, tra i quali la splendida Reggia di Venaria e il settecentesco Palazzo Madama affacciato su Piazza Castello.

Il simbolo di Torino è la svettante Mole Antonelliana, che ospita all’interno il Museo del Cinema: tra gli altri spazi espositivi della città spiccano il Museo delle Antichità Egizie secondo soltanto a quello del Cairo, il Museo dell’Automobile e il Polo dei Musei Reali. Tra le cose da vedere assolutamente a Torino non possono mancare Piazza San Carlo, il verdeggiante Parco del Valentino e il Duomo di San Giovanni Battista che conserva la Sacra Sindone del Cristo.

Gli altri Santi del giorno

Il 24 giugno, oltre alla Natività di San Giovanni Battista, si festeggiano inoltre la Beata Barbara di Baviera, San Lupicino, Beato Ivano, San Tiu, San Teodgaro, San Rumoldo di Mechelen e San Simplicio di Autun.