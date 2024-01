Nato, maxi esercitazione al via: 90mila uomini, jet e sottomarini/ Si testerà la “risposta” a Mosca

La Nato sta preparando una maxi esercitazione militare così come non la si vedeva dai tempi della Guerra Fredda. Come scrive Il Corriere della Sera si chiama Steadfast Defender 2024, che si traduce in Difensore risoluto, inflessibile. Scatterà la prossima settimana e riguarderà bnen 90mila soldati con l’utilizzo di jet, droni, navi, sottomarini e tutto il non plus ultra dell’ultima tecnologia in campo militare. Secondo il quotidiano di via Solferino si tratta di una sorta di prova generale per testare la rapidità dell’Alleanza Atlantica ad un eventuale attacco russo contro uno dei 31 Paesi membri della Nato, così come ventilato negli scorsi giorni dai tedeschi della Bild secondo cui Mosca avrebbe un piano segreto per attaccare proprio l’Alleanza in vista della prossima estate.

I soldati della Nato che saranno impegnati nell’esercitazione giungerà dagli Stati Uniti ma anche dalla Gran Bretagna, ben 20mila britannici fra uomini e donne. Ma dove si svolgeranno le operazioni? La Nato ha fatto sapere che l’area interessata sarà quella che comprende Germania, Polonia, Lettonia, Estonia e Lituania, senza quindi specificare nel dettaglio la zona, ma secondo alcune fonti è probabile che le simulazioni si concentrino nel Corridoio Suwalki, una striscia che si trova lungo il confine fra Polonia e Lituania, fra la Bielorussia e l’enclave russa di Lakiningrad, direttamente sul mar Baltico.

NATO, MAXI ESERCITAZIONE AL VIA: 90MILA UOMINI, JET E SOTTOMARINI. I COMMENTI DEI GENERALI

«Steadfast Defender 2024 dimostrerà la capacità della Nato di rinforzare i movimenti di risorse e mezzi dal Nord America all’Europa», ha fatto sapere il generale americano Chris Cavoli, comandante delle forze alleate in Europa. «I Paesi occidentali devono attendersi l’inatteso. Se vogliamo essere davvero efficaci, anche in futuro, abbiamo bisogno di predisporre una Nato in assetto di guerra».

«È necessario che le realtà pubbliche e private cambino la loro mentalità. Stiamo passando da un’epoca in cui tutto era pianificabile, prevedibile, controllabile, in una nella quale ogni cosa può accadere in ogni momento», ha invece aggiunto Rob Bauer, ammiraglio olandese nonché presidente del comitato militare dell’Alleanza che si è riunito lo scorso 17 gennaio.

