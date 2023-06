Nato, maxi esercitazione militare da domani/ “Prepararsi a guerra in Europa”: 250 aerei in Germania

AL VIA DA DOMANI LA MAXI ESERCITAZIONE DELLA NATO: I DETTAGLI

Dal 12 al 23 giugno andrà in scena “la più grande esercitazione della storia” di forze NATO: scatta domani infatti l’operazione “Air Defender 23” che vedrà la partecipazione di ben 25 Paesi dell’Alleanza Atlantica, con la presenza di almeno 250 aerei militari e 10mila militari tutti insieme nello spazio aereo della Germania. All’esercitazione militare difensiva della Nato parteciperanno, tra gli altri oltre all’Italia, anche Stati Uniti, Turchia e ovviamente Germania.

Controffensiva Ucraina: come sta andando/ I 4 attacchi di Kiev e le bombe russe su Kherson

Mentre è cominciata in questi giorni la controffensiva dell’Ucraina, sostenuta da aiuti e mezzi NATO, a un anno e mezzo dall’invasione della Russia, il timore di una guerra mondiale generalizzata e ampliata è tutt’altro che esagerato come scenario. Se dovesse fallire il tentativo di negoziato su Mosca e Kiev il rischio potrebbe davvero essere un coinvolgimento più diretto della NATO, specie se l’Ucraina dovesse realmente entrare a breve nell’Alleanza Atlantica.

GUERRA NATO-RUSSIA/ Da Draghi a Soros, la morte della diplomazia fa male a tutti

ESERCITAZIONE NATO: “UN MESSAGGIO A PUTIN”. L’EUROPA PUÒ SCENDERE IN GUERRA

«L’obiettivo è quello di prepararsi a un conflitto in Europa»: questo rileva la NATO nell’annunciare l’esercitazione militare al via da lunedì 12 giugno fino al 23 giugno, con sede in Germania. «Le forze di 25 nazioni sono pronte a lanciare questa esercitazione militare lunedì», annuncia il capo dell’aeronautica tedesca, il tenente generale Ingo Gerhartz, nel corso di una conferenza stampa. Solo gli Stati Uniti della Presidenza Biden hanno inviato per questa esercitazione in Europa oltre 100 aerei e 2mila militari.

Putin: "Controffensiva di Kiev è iniziata"/ "Ma sta fallendo su tutti i fronti"

Addirittura diversi esperti e osservatori definisco l’esercitazione militare al via domani per la NATO come una «simulazione della terza guerra mondiale». Aree operative, logistica, tattiche e attività militari di terra e aria: l’esercitazione è modellata su uno scenario di assistenza dell’articolo 5 della Nato. Come noto, in base a quel fondamentale articolo, le nazioni della Nato «concordano che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o in Nord America, sarà considerato un attacco contro tutte». «Si tratta di un’esercitazione assolutamente impressionante per chiunque la guardi e dimostrerà senza ombra di dubbio l’agilità e la rapidità della nostra forza alleata. Sarei piuttosto sorpresa se un qualsiasi leader mondiale non prendesse nota di ciò che questo dimostra in termini di spirito di questa alleanza, e di forza di questa alleanza. E questo include il signor Putin», spiega alla stampa Usa Amy Gutmann, ambasciatrice Usa in Germania, alla vigilia della “Air Defenser 23”. Si potranno verificare possibili ritardi/disagi per i voli civili di linea della Germania nella prossima settimana. Ecco di seguito la lista ufficiale dei 25 Paesi partecipanti l’esercitazione NATO: Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Giappone, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA