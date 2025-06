NATO, scoppia lo scandalo corruzione nell'agenzia degli appalti NSPA: perché l'indagine complica i piani di Usa e Ue per l'aumento delle spese militari

Tra i temi sul tavolo del prossimo vertice NATO ci sono aumenti di spesa militare e strategie per una rapida militarizzazione occidentale, ma i piani potrebbero essere complicati dallo scandalo che ha travolto la NSPA (NATO Support and Procurement Agency), l’agenzia che si occupa di acquisti e appalti militari per l’Alleanza Atlantica.

Si tratta di uno strumento chiave per coordinare gli investimenti della NATO, anche perché vi convogliano le esigenze dei Paesi membri. Ma di recente è scoppiato uno scandalo: alcuni dipendenti dell’agenzia sono stati accusati di corruzione, in particolare di aver venduto informazioni riservate a ditte private in cambio di denaro, che veniva poi riciclato attraverso società di consulenza.

A svelarlo è stato il giornale tedesco Deutsche Welle, secondo cui la NSPA ha avviato un’indagine interna che ha portato a cinque arresti e si è estesa a più Paesi, inclusi gli Stati Uniti. Questo scandalo rischia di minare la fiducia degli Stati membri nei confronti dell’agenzia e, di conseguenza, di complicare le strategie militari della NATO.

SCANDALO CORRUZIONE NELLA NATO: LE POSSIBILI RIPERCUSSIONI

Ad esempio, alcuni Paesi potrebbero ora evitare di affidarsi alla NSPA, temendo costi gonfiati o ulteriori episodi di corruzione. Ciò potrebbe rallentare o complicare i piani di militarizzazione della NATO, proprio nel momento in cui l’Alleanza cerca di accelerare la propria trasformazione militare. In parallelo, c’è anche il rischio che lo scandalo venga insabbiato per non compromettere tali progetti.

Gli arresti sono avvenuti in Belgio (due) e nei Paesi Bassi (tre), stando alle informazioni rese pubbliche finora e riportate da DW. Il PM belga ha parlato di “possibili irregolarità” nei contratti assegnati per l’acquisto di munizioni e droni tramite la NATO. Secondo le autorità belghe, dipendenti o ex dipendenti dell’agenzia in Lussemburgo potrebbero aver passato informazioni agli appaltatori della difesa.

“Ci sono indicazioni che il denaro ottenuto da queste pratiche illegali sarebbe stato riciclato, in parte attraverso la creazione di società di consulenza“. L’ufficio del pubblico ministero in Lussemburgo ha fatto sapere che l’indagine si è estesa anche in Italia, Spagna e Stati Uniti, ed è coordinata dall’agenzia di giustizia dell’UE, Eurojust.

BUFERA NELLA NSPA: “RISCHIO ABUSI DI POTERE E INFLUENZE INDEBITE”

“Vogliamo andare alla radice di questo problema“, ha assicurato il segretario generale dell’Alleanza militare, Mark Rutte, nella recente riunione in Turchia. Il giornale tedesco ha parlato di un brutto tempismo per la NATO, visto che, a causa della massiccia espansione militare della Russia e della guerra in corso con l’Ucraina, i Paesi dell’Alleanza si trovano nel bel mezzo di un enorme boom di spesa per la difesa, che potrebbe durare anni.

Da un lato c’è Donald Trump, che chiede agli alleati di impegnarsi a spendere di più, almeno il 3,5% del loro PIL. Nel frattempo, l’UE, i cui membri costituiscono i due terzi dell’Alleanza Atlantica, si sta preparando a una grande spesa con il piano ReArm. Quindi, con centinaia di miliardi destinati all’industria della difesa, le istituzioni pubbliche saranno probabilmente sottoposte a enormi pressioni per gestire i rischi di potenziale corruzione.

L’ONG Transparency International, che si occupa di corruzione non solo politica, ha espresso i suoi timori per la mancanza di attenzione da parte dei politici alla trasparenza e alla supervisione, che ritiene carente nell’ondata di spese per la difesa, mentre le lobby dell’industria militare sono in aumento.

“Il rischio di una mancanza di supervisione è che ci ritroviamo con un’architettura della difesa che non garantisce la sicurezza dei cittadini come dovrebbe, che è inficiata da inefficienze, che spreca denaro, ma che crea anche spazio per abusi di potere, per influenze indebite“, ha dichiarato Francesca Grandi, Head of Programme, Transparency International Defence and Security.