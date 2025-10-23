NSPA, agenzia Nato nella bufera per scandalo corruzione: appalti truccati negli armamenti, un sistema tentacolare con ramificazioni anche in Usa e Italia

Uno scandalo di corruzione fa tremare la NATO: a farlo scoppiare è un’inchiesta giornalistica condotta da media francesi, belgi e olandesi, che hanno scoperto una rete tentacolare di appalti truccati nel settore degli armamenti.

In particolare, è emersa la portata delle disfunzioni della NSPA, l’agenzia incaricata dell’acquisto di materiale militare per i 32 Paesi dell’Alleanza Atlantica. Matthieu Fauroux di Lettre, una delle testate che ha realizzato lo scoop (le altre sono Follow the Money, Le Soir e Knack), ha parlato di un sistema «che si estende su diversi Stati europei, con ramificazioni negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi, in Italia…».

Bisogna partire da una premessa, che riguarda la NSPA, l’agenzia di acquisto e supporto logistico della NATO, con sede in Lussemburgo. Dovendo coordinare la difesa comune di 32 Stati occidentali, l’Alleanza Atlantica prevede che i governi possano rivolgersi alla NSPA per gli acquisti collettivi; l’agenzia, dunque, funge da interfaccia con le industrie.

Solo per quanto riguarda l’anno scorso, è stata al centro di acquisti di attrezzature militari per un valore di 3 miliardi di euro, con una previsione di 10 miliardi per quest’anno. Si tratta di un importo destinato ad aumentare, visto che l’ex presidente statunitense Donald Trump ha chiesto di far salire la spesa per gli armamenti dei membri NATO al 3,5% del loro PIL nei prossimi anni.

NATO, I CASI DI CORRUZIONE DENUNCIATI

Per aggiudicarsi una gara d’appalto, gli industriali ricorrono spesso a consulenti, che in molti casi sono ex agenti della NSPA, perfettamente a conoscenza del labirinto burocratico della NATO e in buoni rapporti con l’organizzazione. Già nel 2017 erano stati segnalati sospetti di corruzione, senza alcun risultato. Nel maggio scorso, però, la direttrice dell’agenzia, Stacy Cummings, è stata oggetto di un’indagine interna: da quel momento i media sopracitati hanno iniziato ad approfondire la questione e a ricostruire il puzzle.

«Abbiamo dovuto svolgere un lavoro colossale perché, a differenza di quanto avviene nell’Unione Europea, nulla è pubblico alla NATO: nemmeno il fatturato dell’agenzia appare sul suo sito web», ha spiegato Fauroux. Oltre a incrociare diverse fonti, i giornalisti si sono basati anche sulle indagini della giustizia americana.

Infatti, l’anno scorso un’inchiesta dell’FBI ha scoperto che, nel biennio 2019-2020, più di un milione di euro sarebbe stato versato da un’azienda italiana a Scott Willason, un ex militare statunitense diventato consulente, nell’ambito dell’aggiudicazione di un enorme contratto di fornitura di TNT per l’esercito americano. Le indagini hanno inoltre rivelato che Willason avrebbe versato oltre 115 mila euro a un agente turco della NSPA, Ismail Terlemez, affinché influenzasse la decisione a scapito di un concorrente polacco.

Alcuni mesi dopo, Terlemez lasciò la NSPA e fondò Arca, un’azienda turca produttrice di armi di successo. Dopo le segnalazioni americane, diversi Paesi europei hanno avviato indagini coordinate da Eurojust. Ma questo non è un caso isolato. C’è anche quello di Guy Moeraert, ex militare belga ed ex agente della NSPA diventato consulente: è accusato di aver percepito, con i suoi complici, 1,9 milioni di euro in cambio di documenti riservati trasmessi ad aziende per falsificare gare d’appalto.

I media citano inoltre altri due episodi: quello di due dirigenti greci di un’azienda rumena, che avrebbero versato 130 mila euro di tangenti a un dirigente della NSPA per ottenere un maxi contratto di fornitura di combustibile marittimo, e quello di un alto funzionario olandese del ministero della Difesa, sospettato di aver accettato tangenti nell’ambito di acquisti di munizioni.

IN USA CASO CHIUSO, MA SCOPPIANO LOTTE DI POTERE

Tra febbraio e maggio, una vasta operazione europea ha portato all’arresto di una decina di sospetti, tra cui cinque agenti o ex agenti della NSPA — tra i quali Willason e Terlemez — che però sono stati rilasciati dopo che l’ex collaboratrice di Trump, Gail Slater, viceprocuratore americano, lo scorso luglio ha deciso di abbandonare le accuse contro di loro, permettendo così la loro liberazione. Moeraert, invece, è ancora in carcere.

Di fronte alle richieste di commento dei media che hanno condotto l’inchiesta, la NATO ha dichiarato di «non tollerare alcuna frode o corruzione» e di stare collaborando alle indagini in corso. Tuttavia, dopo l’archiviazione dei casi da parte degli Stati Uniti, resta da vedere quale sarà l’esito delle inchieste belghe e olandesi.

Nel frattempo, si sono aperte lotte di potere: secondo Follow the Money, Francia, Germania e Regno Unito stanno spingendo per una maggiore trasparenza nella direzione dell’agenzia. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, che a maggio aveva dichiarato di voler andare a fondo della questione, sta ora centralizzando la struttura: agenzie come quella al centro dello scandalo saranno dunque più strettamente controllate dal comando centrale di Bruxelles, a scapito dell’autonomia degli Stati membri.