Gli Usa ritirano progressivamente truppe dai paesi europei, la Nato studia un piano di difesa contro gli attacchi della Russia indipendente da Washington

La Nato si sta preparando ad affrontare la Russia con limitato appoggio degli Stati Uniti, il ritiro delle truppe di Washington che erano dislocate in Romania ha fatto scattare la necessità di studiare un piano alternativo per riorganizzare la presenza militare ai confini Est. Secondo quanto anticipato da Bloomberg ci sarebbero in corso trattative per definire una nuova strategia al fine di essere pronti ad intervenire in caso di attacco, che se avvenisse allo stato attuale comporterebbe gravi ritardi a causa della mancanza di infrastrutture idonee ad un rapido trasporto dei militari fino al fronte per respingere una eventuale invasione di terra.

Alla luce delle incertezze sul raggiungimento di un accordo per il piano di pace in Ucraina, che comporterebbe anche alcune rinunce da parte di Kiev oltre che la possibilità di uno stop a tutti i sostegni Usa, i paesi alleati europei cercano soluzioni per non restare impreparati di fronte ad una minaccia che sembra sempre più reale, tra incursioni, sconfinamenti e sabotaggi e l’ipotesi di un ulteriore taglio al personale delle basi statunitensi.

Usa limitano impegni militari Nato in Europa, scatta piano per sostenere l’indipendenza di difesa dalla Russia

Il piano Nato per contrastare la minaccia russa proseguirà anche con ridotto appoggio degli Stati Uniti, alla decisione del ritiro di truppe dalla Romania, potrebbero infatti seguire altre misure restrittive che costringerebbero i paesi membri a prendere provvedimenti urgenti per aumentare le linee militari ai confini Est. La necessità di autosufficienza d’altronde era stata già dichiarata in passato, quando Trump aveva annunciato l’intenzione di limitare progressivamente l’impegno per concentrarsi di più sulla Cina, pur mantenendo le garanzie di supporto logistico e il controllo dello spazio aereo.

Ora, con il conflitto in Ucraina ancora in corso e l’incognita sull’accordo di pace aumenta l’allarme carenza anche perchè secondo il progetto di Washington le prossime riduzioni potrebbero riguardare anche Slovacchia, Ungheria e Bulgaria. Sono quindi state avviate le prime iniziative nazionali per sostenere l’indipendenza militare e la capacità di respingere un attacco nemico, tra queste, in prima linea come sottolinea Bloomberg c’è quella della Francia, che aveva già previsto una possibile cooperazione con la Romania per un esercito comune, in vista di un più ampio disimpegno statunitense.