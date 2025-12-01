Il presidente del comitato militare Nato Cavo Dragone: "Studiamo un attacco preventivo contro la Russia", la risposta di Mosca: "Irresponsabile"

La Nato potrebbe valutare un attacco preventivo contro la Russia per scoraggiare ulteriori azioni aggressive come quelle avvenute con le incursioni di droni e sabotaggi. Lo ha anticipato il presidente del comitato militare dell’Alleanza Atlantica, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che in una intervista rilasciata al Financial Times ha affermato che sono allo studio soluzioni difensive che potrebbero prevedere anche una reazione attiva per dare un segnale a Mosca e preservare un quadro di sicurezza, anche sul piano informatico.

L’obiettivo sarebbe quello di deterrenza sul modello della missione “Baltic Sentry” che sta funzionando bene per la protezione delle infrastrutture sottomarine grazie ad un pattugliamento coordinato tra varie forze alleate. Tuttavia resta la questione giuridica che crea non pochi ostacoli e vincoli, come ha affermato il militare, perchè rispetto all’avversario, la posizione dei paesi membri Nato è differente e complicata anche dal punto di vista etico oltre che legale. È quindi in corso una analisi approfondita delle opzioni a disposizione, senza escludere una risposta che possa andare oltre i limiti rispettati in precedenza.

Ammiraglio Cavo Dragone: “La Nato sta studiando una azione difensiva per scoraggiare gli attacchi ibridi della Russia”

L’ammiraglio Cavo Dragone ha spiegato nell’intervista al Financial Times che dal punto di vista giuridico, un attacco preventivo nei confronti della Russia potrebbe essere considerato una forma di difesa dalle azioni aggressive che Mosca sta portando avanti ormai da tempo. Il problema infatti è che la situazione può a tutti gli effetti essere considerata quella di una guerra ibrida che è in corso non solo attraverso le violazioni dello spazio aereo ma anche nel settore informatico e di cyber attacchi con tentativi di compromettere la sicurezza delle informazioni.

Un tema molto importante che si sta discutendo tra paesi membri dell’Alleanza, con proposte che stanno spingendo per l’adozione di contromisure urgenti anche se dovessero prevedere delle forme più aggressive rispetto al solito. Tali ipotesi sono arrivate soprattutto dai rappresentanti delle nazioni sulla linea di confine a Est, che stanno da mesi subendo le incursioni russe e gli sconfinamenti ai quali fino sono seguite solo operazioni di sorveglianza.

La Russia risponde alla Nato sull’ipotesi di attacco preventivo: “Minaccia irresponsabile, vogliono provocare una escalation”

Dopo le dichiarazioni del presidente del comitato militare Nato Cavo Dragone che ha ammesso la possibilità di un attacco preventivo in risposta alla guerra ibrida della Russia, sono arrivate le prime reazioni da Mosca. Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri ha risposto tramite un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa Ria Novosti definendo l’ipotesi “irresponsabile” che se venisse messa in atto potrebbe portare ad una pericolosa escalation.

Oltre a dare un avvertimento sulle possibili conseguenze, la direttrice del Dipartimento di informazione del Cremlino ha anche negato qualsiasi responsabilità in merito alle accuse sulla guerra ibrida e sui sabotaggi denunciati, affermando: “Non c’è alcuna prova del nostro coinvolgimento“. Commentando poi le parole dell’ammiraglio ha concluso imputando alla Nato un intento terroristico, perchè con tali minacce sta fomentando ulteriormente lo scontro e questo dimostrerebbe anche la mancata volontà di partecipare ad una trattativa diplomatica per porre fine al conflitto in Ucraina.