Naufragio a Lampedusa: almeno 4 migranti morti/ 30 dispersi in mare tra cui bambini

Ancora nuove morti in mare dopo l’ennesimo naufragio che si è consumato la scorsa notte, questa volta al largo di Lampedusa. Secondo quanto raccontato da TgSky24, a bordo del barchino di fortuna erano circa 50 i migranti presenti ma a causa del mare agitato, durante le operazioni di soccorso da parte della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza si sarebbe rovinosamente ribaltato. Stando alle prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe avvenuta proprio al momento del trasbordo, quando i migranti si sarebbero spostati tutti su un lato facendo così rovesciare l’imbarcazione di legno che li ospitava. Immediati i soccorsi che hanno permesso di mettere in salvo 22 persone, mentre i primi cadaveri di due donne sono stati recuperati poco dopo. I migranti messi in salvo – tra cui donne e bambini – sono stati già trasferiti in porto ma all’appello mancherebbero ancora circa 30 persone, tra cui otto bambini. A rendere più complicate le operazioni di soccorso, anche le avverse condizioni meteo destinate con il passare delle ore ad un repentino ed ulteriore peggioramento.

NAUFRAGIO A LAMPEDUSA: LE PAROLE DEL SINDACO

Dopo il recupero dei primi due corpi, i soccorritori intervenuti per far fronte all’emergenza a Lampedusa dopo il naufragio avrebbero individuato altri due corpi di migranti senza vita, facendo così salire le vittime a quattro. Il sindaco dell’isola, Totò Martello, ha commentato ai microfoni di Sky Tg24: “Forse è stato individuato dall’elicottero un altro cadavere e la vedetta si sta recando sul posto per capire se è un cadavere o meno”. In riferimento alla attuale situazione meteo ha aggiunto: “c’è mare mosso”. “Bisogna togliere i migranti dalle mani di delinquenti senza morale”, ha quindi sottolineato. Stando alle prime ricostruzioni, le segnalazioni alla Guardia Costiera sarebbero giunte nella tarda serata di ieri da parte del CUR di Palermo, il Centro Unico di Risposta, relativamente ad un barchino con a bordo circa 50 migranti nei pressi di Lampedusa. L’imbarcazione è stata individuata intorno a mezzanotte e proprio dopo l’arrivo delle motovedette si sarebbe verificato il ribaltamento.

