Naufragio migranti in Grecia, si temono 600 morti/ I testimoni: “Fino a 100 bambini sulla barca”

I sopravvissuti al naufragio del peschereccio al largo della Grecia meridionale, in uno dei peggiori disastri migratori in Europa, affermano che a bordo potrebbero esserci stati fino a 100 bambini. Almeno 78 decessi sono già confermati ma molti potrebbero essere ancora dispersi in mare. Secondo alcuni rapporti, sul barcone ci sarebbero state fino a 750 persone. Nove persone, tra cui diversi egiziani, sono state arrestate con l’accusa di traffico di esseri umani, riferisce la TV greca.

La guardia costiera è stata criticata per non essere intervenuta prima, ma le autorità affermano che le loro offerte di aiuto sono state rifiutate. La barca si è capovolta a quasi 50 miglia nautiche dalla costa sud-occidentale: le speranze di trovare altri sopravvissuti diminuiscono ma i soccorritori continuano le operazioni per recuperare i corpi. La barca era partita vuota dall’Egitto e si era fermata nel porto libico di Tobruk dove aveva caricato i migranti destinati all’Italia, come riferiscono i media greci.

I testimoni: “Molti bambini sulla nave”

Un medico anziano del Kalamata General Hospital ha detto alla BBC che sulla nave c’erano ben 100 bambini. La notizia è stata confermata anche da Manolis Makaris, capo della cardiologia. “Uno (dei pazienti, ndr) mi ha parlato di 100 bambini, l’altro di 50, quindi non so la verità, ma sono molti”, ha aggiunto. Il dottor Makaris ha affermato di ritenere che fino a 600 persone sarebbero potute morire nel disastro. “Il numero esatto di tutte le persone che erano sulla barca era 750. Questo è il numero esatto che tutti mi hanno detto” ha aggiunto.

La BBC non è stata in grado di verificare in modo indipendente la cifra, che è stata confermata però dall’ente di beneficenza Save the Children, citando le testimonianze dei sopravvissuti. Il portavoce del governo greco Ilias Siakantaris ha spiegato che non si sa quante persone fossero nella stiva: “Ma sappiamo che diversi contrabbandieri rinchiudono le persone per mantenere il controllo”. La guardia costiera ha riferito che nelle prime ore di mercoledì il motore della barca si è rotto e che le persone a bordo hanno iniziato a muoversi provocandone il capovolgimento.











