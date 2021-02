Nausika Maffi, sorella adottiva di Giulia Salemi / “Non si è mai dimenticata di me”

Nausika Maffi è la sorella adottiva di Giulia Salemi. Così almeno sostiene la ventiduenne sul settimanale DiPiù, a cui racconta di aver vissuto con la concorrente gieffina fino all’età di sette anni. Poi sarebbe tornata dalla madre biologica, conservando comunque un ricordo speciale del suo rapporto con Giulia Salemi. “Io non l’ho mai dimenticata e lei, ne sono convinta, non si è mai dimenticata di me”, ha raccontato Nausika Maffi. Ed in effetti sembra proprio che sia così, dato che qualche anno fa Giulia Salemi si era detta dispiaciuta di non sapere che fine avesse fatto la sua “sorellina”. Nausika Maffi, dal canto suo, continua a ricordare amorevolmente il loro rapporto, inevitabilmente messo a dura prova con il passare del tempo. Nell’intervista a DiPiù ha detto di essere molto legata alla famiglia di Giulia.

Nausika Maffi sorella adottiva di Giulia Salemi: “Io avevo lei e lei aveva me”

Nausika Maffi ha ricordato un periodo particolarmente complicato, risalente all’adolescenza. Entrambe facevano fatica ad inserirsi a scuola, lei per un problema di udito mentre Giulia Salemi a causa delle sue origini iraniane. Ma nelle difficoltà le due sorelle hanno trovato la forza l’una nell’altra: “Io avevo lei e lei aveva me”, ha raccontato emozionata Nausika. Che ancora oggi ricorda molto chiaramente il loro ultimo incontro, avvenuto al McDonald: “Da quel giorno ad oggi non l’ho mai più vista. E mi manca, mi manca sempre da morire. Non ho mai smesso di pensare e Giulia”. Chissà che il Grande Fratello VIP non interceda per Nausika, al fine di avvicinarla nuovamente a Giulia.



