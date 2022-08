Navas al Napoli?/ Calciomercato: Giuntoli tratta col PSG, Fabian Ruiz in stand by

Calciomercato news, Keylor Navas al Napoli come alternativa tra i pali

In questo agosto di calciomercato estivo sembrano aumentare le chances di vedere Keylor Navas al Napoli. Non soddisfatto di Alex Meret, il tecnico azzurro Luciano Spalletti gradirebbe da tempo poter contare su un altro estremo difensore nel corso della stagione e nei giorni scorsi i partenopei hanno tesserato lo svincolato Salvatore Sirigu che sta già dando buone risposte in allenamento. Secondo le indiscrezioni più recenti, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe volato a Parigi nelle ultime ore per provare a chiudere l’operazione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ndombele in arrivo, Palmiero e Demme in partenza

Stando a La Repubblica, il nodo da sciogliere per il dirigente napoletano riguarderebbe il pagamento del pesante ingaggio del costaricense e l’obiettivo sarebbe quello di condividere lo stipendio insieme con il Paris Saint-Germain almeno nell’immediato futuro. Per la stampa francese de L’Equipe le società devono ancora definire anche la formula del trasferimento ma pare certo che il trentacinquenne abbia accettato il Napoli come prossima destinazione per proseguire la sua carriera.

DIRETTA/ Psg Montpellier (risultato finale 5-2) Renato Sanches cala il pokerissimo

Calciomercato news, Navas al Napoli e Fabian Ruiz al PSG

L’arrivo di Keylor Navas al Napoli potrebbe quindi concretizzarsi nelle prossime ore di questa sessione estiva di calciomercato. Il PSG è anche allo stesso interessato a Fabian Ruiz ma lo spagnolo starebbe continuando a prendere tempo irritando in questo modo il patron De Laurentiis che vorrebbe chiudere la questione una volta per tutte o cedendolo ai parigini o rinnovandogli il contratto. Se lo spagnolo lascerà il Napoli, allora gli azzurri punteranno forte su Tanguy Ndombele del Tottenham.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli news/ Spalletti: "Simeone con noi per Verona se è ok, Sirigu..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA