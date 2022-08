Navas al Napoli?/ Calciomercato, oggi gli esami per l’infortunio rimediato al PSG

Calciomercato news, prosegue la trattativa per portare Navas al Napoli

Nonostante la mancanza di novità significative, prosegue sotto traccia la trattativa per tentare di portare Keylor Navas al Napoli entro la fine di questa sessione di calciomercato estivo. Concluse le operazioni Ndombele e Raspadori, i dirigenti partenopei continuano a trattare con il Paris Saint-Germain per provare ad aggiudicarsi l’estremo difensore costaricense che si giocherebbe il posto da titolare con Alex Meret ed il neo arrivato Salvatore Sirigu, sempre che Meret accetti di firmare il rinnovo senza cercarsi una nuova sistemazione.

Nel weekend Navas ha saltato l’impegno in campionato in trasferta contro il Lilla, terminato con un roboante 7 a 1 in favore dei parigini, ufficialmente a causa di un infortunio. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa francese de L’Equipe, nella giornata odierna il trentacinquenne avrebbe dovuto sottoporsi ad alcuni esami così da poter valutare l’entità dell’infortunio alla schiena patito nei giorni scorsi e gli azzurri attendono novità in questo senso.

Calciomercato news, Keylor Navas al Napoli per giocarsi il posto da titolare

Le chances di vedere Keylor Navas al Napoli in questo agosto di calciomercato restano quindi abbastanza buone. Aspettando di capire quanto dovrà stare fermo, Navas continua a spingere per il trasferimento ai piedi del Vesuvio avendo perso il posto da titolare per colpa di Gianluigi Donnarumma, promosso a numero uno dopo l’annata di adattamento. Nel frattempo i campani trattano col PSG anche per la cessione di Fabian Ruiz avendo preso proprio Tanguy Ndombele dal Tottenham per tutelarsi nel caso fosse partito.

