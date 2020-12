Nave da guerra Francia in acque Regno Unito/ Nigel Farage: “Macron mostra i muscoli?”

Nel momento di massima crisi internazionale del Regno Unito – tra Brexit con quasi certo no-deal, variante Covid che allarma l’Europa e chiusura delle frontiere da tutti i Paesi Ue – il leader del Brexit Party Nigel Farage si scatena contro il Presidente francese Emmanuel Macron rivelando qualcosa di anomalo al largo dello Stretto di Dover. «Una nave da guerra francese nelle acque inglesi solo poche ore fa», scrive su Twitter il leader anti-Ue mostrando la foto e il posizionamento della nave da guerra della Marina di Francia.

«Sembra che Emmanuel Macron stia ancora flettendo i muscoli?», si chiede ironicamente Farage lanciando un duro monito ai “vicini” francesi. La Francia, va ricordato, è uno degli alleati militari più stretti della Gran Bretagna ma per Farage i negoziatori della Brexit per il Governo Johnson avrebbero fatto troppe concessioni a Macron e Merkel nel negoziato ancora in corso con Bruxelles: «serve un no-deal a tutti i costi», ripeteva Farage solo qualche giorno fa in merito all’ennesimo stallo nelle trattative tra Johnson e Von der Leyen.

BREXIT E VARIANTE COVID: TUTTI I NODI

Ma la nave francese resta al momento un mistero che potrebbe spiegarsi su più livelli: in primis, per l’appunto, una dimostrazione di “forza” in pieno negoziato Brexit per far capire a Londra che l’Europa non intende mollare l’osso sui tanti punti insoluti dell’accordo di “leave”. In secondo luogo, la nave da guerra francese potrebbe essere la risposta a quanto minacciato solo una settimana fa dal Governo Uk in merito al nodo della pesca, uno dei più intricati del lungo “affaire” Brexit: «Manderemo le navi da guerra per proteggere le acque britanniche dai pescatori stranieri», facevano sapere da Downing Street. Come ben spiegava l’inviato di Repubblica il 12 dicembre scorso, il Regno Unito vuole riappropriarsi del controllo totale della pesca nelle proprie acque dopo la Brexit mentre l’Unione Europea vorrebbe mantenere alcune quote per i pescatori europei anche dopo il divorzio del 1 gennaio 2021 per non “devastare” l’iindustria ittica di Olanda, Belgio e soprattutto la Francia di Macron. Da ultimo, il “mistero” della nave potrebbe semplicemente essere un’esercitazione oppure un nuovo monito lanciato dall’Eliseo sul tema “variante Covid”, il nuovo allarme (non del tutto verificato appieno della scienza) in arrivo dall’Inghilterra che fino a ieri sera ha imposto i confini con Francia e Ue chiusi. La decisione dei singoli Paesi, spaventati dal contagio della “variante”, è stata sbloccata stamane dalla Francia con la riapertura della Manica e degli aeroporti quantomeno per lavoratori essenziali e commercio. I nodi sono tanti, la posta in palio altissima e secondo Farage l’azione di Macron vorrebbe incutere “timore” nel Governo Uk nel momento di massima debolezza a livello internazionale.

A French Warship in English waters just a few hours ago. Looks like @EmmanuelMacron is still flexing his muscles? pic.twitter.com/ICR6ytmCWz — Nigel Farage (@Nigel_Farage) December 22, 2020





