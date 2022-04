Navelli, Abruzzo/ Finalista de Il Borgo dei Borghi 2022: paese dalle mille finestre

Navelli (Abruzzo): quali sono le caratteristiche che hanno reso famoso il borgo finalista de Il Borgo dei Borghi 2022

Nel cuore dell’Abruzzo è situata la cittadina di Navelli, un borgo famoso in Italia grazie alle sue caratteristiche. Quest’anno è stato scelto come finalista per l’iniziativa de Il Borgo dei Borghi 2022, che vedrà sfidarsi le più belle località del Bel Paese. Navelli viene definito dai visitatori come il paese dalle mille finestre, una particolare conformazione delle costruzioni di diversa epoca e stile. Le case infatti si affacciano sulla vallata con mille occhi sempre attenti ai cambiamenti della natura circostante. Questo borgo di origine medioevale si trova adagiato su un colle, con viuzze strette che si intrecciano sino ad arrivare al palazzo seicentesco Santucci, che si trova in cima. Questo bellissimo palazzo, dove è possibile anche celebrare matrimoni con rito civile, è sorto sulle rovine di un antico castello, come è possibile ammirare nel giardino di stile rinascimentale. Nel giardino è ancora operativo un pozzo datato 1632 e da li le scalinate portano ad un ampio loggiato. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE NAVELLI

Navelli, per le vie del centro un’aria magica

Passeggiando per le vie del centro di Navelli, protagonista a Il Borgo dei Borghi 2022 è possibile respirare un’aria magica, legata al passato che ancora mostra il suo volto in ogni angolo. La pietra, con il suo profilo grigio dorato, domina cromaticamente il paese, immerso in una patina antica. Il toponimo Navelli pare significhi conca, ma ci sono anche altre teorie sull’origine del nome come quella che vede il nome del paese legato alla partecipazione dei suoi abitanti alle Crociate. Il centro storico, abitato da circa 500 abitanti, ha un volto propriamente medioevale con dettagli tipici delle case e del palazzo più importante che sovrasta tutta la zona. Molto interessanti da visitare sono anche le Chiese presenti nel borgo, sempre di chiara origine medievale. Nel video dedicato al borgo di Navelli è possibile dare un assaggio a ciò che potrete vedere in questo bellissimo luogo dell’Abruzzo immerso nella storia e nella natura, che i suoi abitanti hanno saputo sfruttare al meglio.

