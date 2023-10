Navigazione internet dipendenti/ Licenziamento in tronco: quando si verifica? (7 ottobre 2023)

La navigazione internet dei dipendenti può comportare dei seri rischi (nei casi più gravi arrivando perfino al licenziamento). La configurazione di reato (da valutare sulla base della situazione esposta), segue l’ex articolo 314 Cp per il travet che naviga online durante le ore di lavoro (e non durante le pause).

Utilizzare il PC aziendale in modo spropositato, oltre a causare dei danni economici all’azienda (perché il dipendente non sfrutta il tempo per cui è pagato per produrre profitti di impresa), può comportare ad illeciti ancora più gravi: per reati di pedofilia e materiale porno ai danni della società “incriminata”.

Navigazione internet dipendenti: il caso di un “ex” dirigente

La navigazione su internet dei dipendenti è concessa nel momento in cui, l’attività sia inerente alle finalità e alle mansioni aziendali. Per farsi i “propri affari”, può configurare dei danni all’impresa che starebbe pagando un lavoratore per “non far nulla”.

Un caso recente, è stato condannato proprio dalla Corte di Cassazione, VI sezione pen, sentenza 40702/2023. L’appello coinvolgeva una Società per Azioni che ha accusato il dirigente (responsabile degli acquisti), che non solo navigava online durante le ore di lavoro e in modo tutt’altro che «modesto ed episodico», ma che secondo la perizia informatica, avrebbe impiegato il tempo per scaricare materiale pornografico.

A causa della gravità del comportamento dell’oramai ex dirigente della S.P.A coinvolta, la Corte di Cassazione ha fatto sapere di aver licenziato il dipendente che – con comprovato reato – è ricorso ad azioni gravi tanto da esser valutate come “lenitive ai danni dell’azienda per cui lavorava fino a quel momento“.

Navigazione anomala su internet dei dipendenti: aggravio “celato”

Se è pur vero che al giorno d’oggi la navigazione su internet dei dipendenti non si basa più “a consumo“, ma vi è una tariffa mensile con gigabyte illimitati, allo stesso tempo i giudici devono considerare che sottrarre tempo prezioso all’azienda equivale ad uno “sgravio economico celato“.

Se è pur vero che nei casi come quello sopra esposto, i Giudici possono licenziare il dipendente sulla base della gravità commessa, allo stesso tempo dovrebbero considerare anche il “danno economico” indiretto che ne consegue.











