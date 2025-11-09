Nawal Soufi indagata a Bologna per favoreggiamento immigrazione clandestina, ma il pm chiede l'archiviazione, perché "ha agito per un fine nobile"

Se l’etica e il diritto entrano in conflitto, la prima può prevalere sul secondo? Secondo la tesi di un pubblico ministero, un atto illegale può essere giustificato da un fine umanitario. La vicenda riguarda Nawal Soufi, attivista per i diritti umani di origini marocchine, cresciuta a Catania e nota come l’angelo dei migranti. È accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Famosa per il suo impegno nell’aiutare migranti e profughi, soprattutto siriani, ha ricevuto riconoscimenti internazionali per la sua attività umanitaria. È però finita nei guai perché, tra il 2017 e il 2019, avrebbe tentato di far entrare in Italia, in modo irregolare, diversi profughi siriani bloccati in Grecia.

LE ACCUSE CONTRO NAWAL SOUFI: “MA VA ARCHIVIATA”

Stando a quanto ricostruito da Libero, avrebbe acquistato biglietti aerei per i migranti (da Atene a diverse città italiane), pur sapendo che non possedevano documenti validi, e avrebbe inviato carte d’identità italiane in bianco affinché venissero falsificate. Inoltre, avrebbe prestato il documento del fratello a uno dei migranti e organizzato un viaggio in furgone con le persone nascoste in scatoloni. Tutti i tentativi — otto in totale — sarebbero falliti, poiché scoperti o bloccati dalle autorità.

Il caso è ora davanti al GUP di Bologna, ma, a sorpresa, il PM Nicola Scalabrini ha chiesto il non luogo a procedere, quindi di non mandare a processo Nawal Soufi. Secondo l’accusa, l’attivista avrebbe sì infranto la legge, ma per uno stato di necessità, tentando di salvare vite umane in condizioni estreme. Per il PM, dunque, le sue azioni, seppur tecnicamente illegali, avrebbero avuto uno scopo etico e umanitario, non criminale.

NUOVI GUAI GIUDIZIARI PER L’ANGELO DEI MIGRANTI

Non si tratta di un caso isolato: due anni fa un altro PM aveva chiesto invece il rinvio a giudizio per fatti analoghi. Se alcune condotte sono state prescritte, lo stesso non vale per l’ipotesi di reato contestata; tuttavia, il magistrato ha invitato a valutare la scriminante dello stato di necessità, prevista dal codice penale, che esclude la punibilità di un fatto commesso per salvare qualcuno da un pericolo grave e imminente.

Su questo punto dovrà pronunciarsi il GUP Domenico Truppa, che si è riservato la decisione sull’archiviazione del caso o sul rinvio a giudizio di Nawal Soufi e degli altri imputati. La decisione è attesa per il 27 novembre. In un’altra inchiesta, analoga e condotta a Catania, l’attivista era già stata assolta.

Tuttavia, anche se l’esito potrebbe essere simile, la novità di questa vicenda sta proprio nella posizione della stessa accusa, favorevole all’indagata. Ora spetta al GUP decidere se archiviare definitivamente il procedimento o se rinviare Nawal Soufi e gli altri sei imputati a processo.