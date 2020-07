Naya Rivera, ritrovato un cadavere nel lago Piru/ Ora si attende conferma identità

Il corpo di Naya Rivera è stato trovato? I sommozzatori impegnati nella ricerca dell’attrice hanno individuato un cadavere sul fondo del lago Piru, in California, e al momento non si ha conferma del fatto che sia proprio quello della star di Glee. La notizia è stata lanciata dalla Bbc, poi è arrivata la conferma da parte della polizia di Los Angeles. Nelle prossime ore l’ufficio dello sceriffo terrà una conferenza stampa per rivelare l’identità della persona. La stampa americana dà per scontato che si tratti di Naya Rivera. L’attrice aveva affittato una barca nel pomeriggio dello scorso mercoledì insieme al figlio Josey di quattro anni. Tre ore più tardi un turista aveva notato la barca con dentro solo il bambino, addormentato. Il piccolo, che indossava il giubbotto salvagente, aveva riferito ai membri delle squadre di soccorso che la mamma era andata a nuotare, ma non era tornata. Il bambino ora è affidato alle cure del padre, l’attore Ryan Dorsey, che condivideva l’affidamento con l’ex moglie.

Happening now: A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. A news conference will take place at 2 pm at the lake. — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020

NAYA RIVERA, RITROVATO UN CADAVERE NEL LAGO PIRU

Potrebbe avere un triste epilogo dunque la vicenda della scomparsa di Naya Rivera, anche se si nutrivano poche speranze riguardo le possibilità di ritrovarla in vita. Qualche giorno fa l’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura aveva mostrato le ultime immagini dell’attrice prima della sua scomparsa. Erano quelle del suo arrivo al lago Piru, in California. Il lago si trova nella Foresta Los Padres National, a circa un’ottantina di chilometri a nord di Los Angeles. Nel video mamma e figlio scendono dall’auto e si dirigono al molo per noleggiare una barca. Non è comunque la prima tragedia che colpisce il cast di Glee, che negli anni ha subito molte perdite. Nel luglio 2013 Cory Montheit fu trovato morto a causa di un mix di farmaci e alcol, in un albergo di Vancouver, invece nel gennaio 2018 Mark Salling si è suicidato dopo che erano state rinvenute immagini pedopornografiche nel suo pc.

