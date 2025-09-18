Ripercorriamo la storia d'amore tra Francesca Sarcina, frontman de le Vibrazioni, e la moglie Nayra Garibo: dal primo incontro al matrimonio

Insieme da circa sei anni, Francesco Sarcina e sua moglie Nayra Garibo sono sempre più felici e innamorati. Lo scorso anno hanno coronato il loro amore con il matrimonio, celebrato davanti agli occhi della figlia Yelaiah e gli amici più cari. Con la sua nuova compagna, il leader de Le Vibrazioni ha voltato pagina rispetto ad passato sentimentale sofferente e talvolta doloroso. Oggi però non c’è più spazio per quel che è stato, ma solo per quel che potrà essere. E i primi sei anni con Nayra Garibo sono stati eccezionali, come si evince dalla complicità che li unisce.

“Chi l’avrebbe mai detto che ordinando un mescal saresti arrivato tu? Voglio dirti grazie per essere l’uomo meraviglioso che sei, quell’uomo che ogni giorno mi regala il suo amore e mi sveglia ogni mattina col suo sorriso”, il discorso commovente di Nayra Garibo al matrimonio. La moglie di Francesco Sarcina, riconosce al compagno un grande spirito ironico, è lui infatti a farla ridere fin dalle prime luci del mattino coi suoi balletti e la sua simpatia.

Francesco Sarcina indivisibile dalla moglie Nayra Garibo: un amore iniziato quasi per caso

“Grazie perché ogni sera trovo il tuo abbraccio mentre ci addormentiamo. Sei anima più bella che avrei mai potuto trovare e ringrazio tutti i giorni per averti conosciuto”, le splendide parole della moglie al cantante. Tanti i passaggi divertenti del discorso tenuto al matrimonio lo scorso anno, segno che la coppia sa anche ridere e scherzare, senza prendersi troppo sul serio.

Lui dal canto suo si diverte un mondo con Nayra ed è felice e fiero della famiglia che hanno costruito insieme. Dopo aver sofferto molto in passato, oggi il cantante de Le Vibrazioni è felice di vivere un rapporto sano e sereno. L’unico problema, rileggendo il suo discorso, è che il tempo passa troppo velocemente quando sono insieme. “Ma sono certo capiteranno ancora tante cose bellissime”, aveva detto Sarcina all’amata moglie.

