Nayra Garibo, compagna Francesco Sarcina/ L’amore dopo Clizia Incorvaia

Chi è Nayra Garibo?

Nayra Garibo è la compagna di Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. Dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia, il cantautore ha ritrovato il sorriso tra le braccia della bellissima modella originaria del Messico. Stando ad alcune indiscrezioni Nayra e Francesco si sarebbero conosciuti poco dopo il tradimento della ex moglie Clizia Incorvaia con il suo miglior amico Riccardo Scamarcio. In quel frangente il leader de Le Vibrazioni, scosso da questa scoperta, decise di lasciare l’Italia e di partire per un viaggio in Messico. Una volta tornato a casa il cantante ha cercato di recuperare il matrimonio con la moglie, ma sappiamo tutti come sono andate a finire le cose.

Una volta messa la parola fine al matrimonio con la Incorvaia, Francesco Sarcina si è ricostruito una vita con la modella messicana. Così Nayra ha lasciato il Messico e si è trasferita in Italia andando a vivere con il cantante.

Nayra Garibo e Francesco Sarcina: “la vita sorprende”

L’amore tra Nayra Garibo e Francesco Sarcina prosegue a gonfie vele. La coppia, non solo convive, ma sono diventati anche genitori della piccola Yelaiah. Per il cantautore, leader de Le Vibrazioni, si tratta del terzo figlio. Una nascita che ha regalato tantissima gioia alla coppia con il cantante che sui social ha annunciato la nascita della figlia: ” è ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Dopo i figli Tobia Sebastiano, nato nel 2007, e Nina, nata dal matrimonio con Clizia Incorvaia, Sarcina è diventato papà per la terza volta.

“Il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita” ha scritto Francesco Sarcina sui social. Il musicista parlando della compagna ha detto: “è una persona magica”.

