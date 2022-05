Nayra Garibo, compagna Francesco Sarcina/ “Lei non sapeva neppure chi fossi”

Nayra Garibo è la compagna e attuale fidanzata di Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni. Un grande amore quello nato tra il musicista e la ragazza messicana che nel 2021 sono diventati genitori della piccola Yelaiah. Nayra lavora come fashion stylist e fashion consultant ed è una ragazza molto discreta e riservata. Sono davvero pochissime le informazioni sulla sua vita e in rarissime occasioni è stato proprio Sarcina a parlare di lei. I due si sono conosciuti in Messico, un viaggio che il cantante de Le Vibrazione aveva organizzato dopo la separazione dalla moglie Clizia Incorvaia. Proprio in Messico ha conosciuto e incontrato Nayra con cui è nato un grande amore. ”

“Lei non sapeva neppure chi fossi, si è innamorata dell’uomo, non del cantante, non le interessava la notorietà. Questo è stato bellissimo” – ha detto il cantante che è tornato dal Messico proprio con lei. Nayra, infatti, ha lasciato la sua terra per trasferirsi a Milano e seguirlo nonostante la differenza di età.

Nayra Garibo e Francesco Sarcina: la nascita di Yelaiah

La storia d’amore tra Nayra Garibo e Francesco Sarcina prosegue a gonfie vele. La coppia vive a Milano e da un anno circa sono diventati anche genitori della piccola Yelaiah. Una nascita che il musicista ha celebrato anche sui social con un post davvero toccante. “e ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”.

Non solo, proprio Sarcina parlando di sè ha rivelato: “i figli mi hanno ammorbidito. Mi hanno fatto realizzare che tutti possiamo fare degli errori perché essere genitori può metterti in seria difficoltà”.











