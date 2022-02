Nayra Garibo e Clizia Incorvaia, compagna ed ex Francesco Sarcina/ Una vita tormentata

Francesco Sarcina può vantare una carriera di successo come frotman de Le Vibrazioni, ma non ha mai nascosto di avere avuto un passato difficile, che l’ha particolarmente segnato. La mamma, infatti, non è riuscita a superare il dolore per una gravidanza interrotta al settimo mese e ha abbandonato la famiglia quando lui aveva solo dodici anni. Determinante è stato così il sostegno avuto dal padre, che gli ha trasmesso l’amore per la musica.

Il cantante ha inoltre un altro aspetto che lo lega al padre: una vita da latin lover. L’interprete di ‘Dedicato a te’ ha infatti avuto tre figli da tre donne diverse, anche se ora si augura di avere finalmente trovato la stabilità grazie alla sua attuale compagna Nayra Garibo, che gli ha regalato da poco una bambina. Prima di lei ha avuto Nina da Clizia Incorvaia, e Tobia Sebastiano, nato da una relazione avuta da ragazzo.

Nayra Garibo e Clizia Incorvaia: due donne importanti per Francesco Sarcina

Ancora adesso, complice il passato che ha alle spalle, Sarcina si chiede se davvero sappia gestire i suoi figli al meglio. “Mi chiedo continuamente cosa significhi essere un buon padre – ha detto in un’intervista a ‘Io Donna’ -. Probabilmente non esiste un modo solo per esserlo. Si può essere un buon padre in molti modi. Ma sono sicuro che non si possa esserlo nascondendo i propri difetti, i propri limiti”.

Sarcina è diventato papà per la terza volta di Yelaiah, bambina nata dalla relazione con la sua attuale compagna, Naya. E’ stato proprio lui a dare l’annuncio sui social: “E ancora una volta la vita mi sorprende così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah, il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici”. La neomamma ha venticinque anni, venti meno del cantante ed è una fashion consultant. Da quello che si sa i due si sono incontrati per la prima volta in un viaggio in Messico che l’artista aveva deciso di fare poco dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia.

Anche la ex del frontman de Le Vibrazioni è nota al pubblico Tv. Clizia, che tra poco diventerà mamma per la seconda volta grazie a Paolo Ciavarro, e Francesco si sono conosciuti nel 2013, per poi lasciarsi nel 2019. L’addio tra i due non è stato esente da rancore, complice anche con ogni probabilità un tradimento di lei con Paolo Ciavarro, amico di entrambi.



