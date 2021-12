Nayra Garibo e Yelaiah, compagna e figlia Francesco Sarcina/ “La vita mi sorprende”

Nayra Garibo e Yelaiah sono la compagna e la figlia del cantante Francesco Sarcina, diventato recentemente padre per la terza volta. “E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah” ha scritto il quarantacinquenne, nonché frontman de Le Vibrazioni, in una dolcissima foto pubblicata alcuni giorni fa sulla propria pagina Instagram, in cui compare insieme alla bimba appena nata, arrivata nella sua vita dopo i primi due figli Tobia Sebastiano, nato nel 2007, e Nina, 6 anni, quest’ultima nata dalla travagliata storia d’amore con l’ex moglie Clizia Incorvaia. Il musicista è innamoratissimo della sua dolce metà Nayra Garibo, una modella messicana di venticinque anni.

“Il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”, la dedica scritta da Francesco Sarcina nel momento in cui ha annunciato l’arrivo della piccola Yelaiah.

Francesco Sarcina su Nayra Garibo: “E’ magica”

Come dicevamo, Francesco Sarcina è innamorato più che mai di Nayra Garibo e più volte l’ha definita una persona “magica”. Il famoso musicista ha sempre speso parole al miele per la sua compagna e per il loro rapporto speciale. In un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa nel programma di Serena Bortone, Oggi è un Altro giorno, aveva ammesso di essere molto preso e innamorato della sua fidanzata, che era stata capace di fulminarlo con un solo sguardo. Sarcina, inoltre, aveva raccontato che Nayra era curiosamente una sua grande fan. Il loro primo incontro, a quanto pare, sarebbe avvenuto proprio in Messico, dopo la rottura del cantautore con la sua ex storica Clizia Incorvaia.

