Nayra Garibo e Yelaiah, fidanzata e figlia di Francesco Sarcina/ Lui: “la vita mi sorprende…”

Nayra Garibo, vita privata e storia d’amore

Nayra Garibo è l’attuale fidanzata del leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina. E’ una bellissima ragazza messicana di 25 anni e nel 2021 ha dato alla luce la sua primogenita e terza figlia del cantante, Yelaiah. E’ una fashion stylist e fashion consultant. Una ragazza molto riservata di cui si sa poco, come del resto anche della sua storia d’amore col cantante. Sappiamo per certo che i due di sono conosciuti in Messico. Francesco aveva intrapreso quel viaggio per rimarginare le ferite che la rottura con l’ex moglie Clizia Incorvaglia, gli aveva causato. Durante quel viaggio però pare non aver trovato solo serenità, ma anche un nuovo grande amore.

La coppia fece parlare molto di se, non solo per essersi formata poco dopo la rottura tra il cantante e l’ex moglie, ma anche per la differenza di età tra i due. Il cantante infatti ha ben 20 anni più della compagna. I malumori da parte del web si sono poi affievoliti con l’arrivo della loro bambina e nel frattempo Nayra convive insieme al compagno a Milano.

Yelaiah, la figlia di Nayra Garibo e Francesco Sarcina

Nayra Garibo, nel 2021 ha reso padre per la terza volta il leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina. Lui aveva già avuto un figlio maschio, Tobia, e una bambina, Nina, da due sue precedenti relazioni. Sarcina ha sempre dichiarato di non sapere cosa volesse dire essere un buon padre e che secondo lui non c’era davvero un modo perfetto per esserlo. Dopo la nascita di Yelaiah, il cantante ha dichiarato sui social: “E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita”.

Poi a distanza di un po’ di tempo aveva dichiarato: “I figli mi hanno ammorbidito. Mi hanno fatto realizzare che tutti possiamo fare degli errori perché essere genitori può metterti in seria difficoltà”. La coppia tutt’ora vive in serenità e riservatezza il loro amore e la loro piccola Yelaiah e il cantante, oggi più che mai, sembra essere sereno, contento e innamorato soprattutto della figlia, che ha poco più di un anno.











