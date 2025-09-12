Nayt è un giovane rapper italiano che parteciperà al Tim Music Award. L'uomo ha raccontato di aver vissuto una dura e pesante infanzia.

Il rapper italiano Nayt sarà uno dei protagonisti all’evento Tim Music Awards 2025, programma che andrà in scena venerdi 12 Settembre 2025 in prima serata. Non è molto noto ma pian piano Nayt sta provando a inserirsi in uno scenario musicale più ampio, ma andiamo a conoscere meglio e vedere chi è davvero Nayt.

Il nome Nayt è uno pseudonimo mentre in realtà il rapper si chiama William Mezzanotte ed è nato a Isernia nel 1994. Il giovane cresce a Roma e fin da subito segue la sua grande passione per il rap, pubblica il suo primo film No Story nel 2011, direttamente con strumentale e nel 2012 pubblica direttamente il suo primo album.

Negli anni la crescita dell’artista è stata importante ed ha stretto collaborazioni con artisti come Clementino ed Emis Killa ed una delle canzoni più importanti è stato un singolo di nome Trip, pubblicato insieme a Nicola Siciliano. Anche su Spotify l’artista ha avuto un grande incremento e i suoi risultati sono evidenti agli occhi di tutti.

Nayt ed un’infanzia difficile in passato

Come capita spesso ai rapper sia italiani che internazionali Nayt ha una storia difficile in passato ed ha utilizzato questo per caricarsi e continuare a coltivare la sua passione per la musica. L’artista si è raccontato nel corso di un’intervista ai microfoni di One More Time dove ha svelato:

“Mio padre mi aveva disconosciuto, mi è mancata la figura maschile nella mia vita e sono cresciuto come il padre di me stesso” ma oltre a questo il ragazzo ha raccontato le difficoltà economiche e i vari problemi che hanno caratterizzato la sua vita. Una situazione quasi tragica e Nayt ha raccontato tutto:

“Io e mia madre abbiamo condiviso casa con degli extracomunitari e dopo sono arrivati anche i miei zii. Non avevo spazi e per me è stato molto stressante”. Problemi che gli hanno creato problematiche ancora adesso e Nayt dà un profondo valore ai soldi per questo e ha rivelato che ha ansia nello spendere soldi. Per quel che riguarda la vita privata Nayt è da tempo legato sentimentalmente all’attrice Matilde De Angelis ed i due appaiono molto uniti.