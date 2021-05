Nayt/ Fidanzato da sette mesi con Matilda De Angelis oggi al Concertone Primo Maggio 2021

Nayt, al secolo William Mezzanotte, è uno dei giovani rapper che salirà sul palco del Concertone del Primo Maggio 2021, in diretta su Rai 3 dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Nato a Isernia nel 1994, William Mezzanotte si è trasferito giovanissimo a Roma. Inizia a scrivere pezzi nel 2009 e nel 2011 pubblica il primo singolo “No story”, con un’etichetta indipendente. A Maggio 2021 esce il suo primo album in studio “Nayt One”. Negli anni successivi pubblica il mixtape “Shitty Life Mixtape”, l’EP “Six of Sixteen” e il secondo mixtape “Raptus”. A gennaio 2016 esce il suo secondo album in studio intitolato “Un bacio”, seguito l’anno dopo da “Raptus 2”. A marzo 2019 esce “Raptus 3”, il quarto album in studio che chiude la trilogia iniziata quatto anni prima. L’album ottiene un grande successo, raggiungendo la seconda posizione nella classifica settimanale FIMI. Collabora con tha Supreme, Gemitaiz e Jamil.

Nayt: l’autobiografia e il disco “Mood”

Nayt ha scritto il suo libro autobiografico “Non voglio fare cose normali”, pubblicato lo scorso ottobre: “È stata un’esperienza molto forte e in cui ho imparato moltissimo, ma l’ho vissuto un po’ come un test: spero di riuscire a scriverne molti altri in futuro… la quarantena mi ha aiutato a concentrarmi, e mi ha anche spinto a leggere parecchio, soprattutto libri di psicologia, che è un argomento che mi interessa molto, e i grandi classici, visto che non ho mai avuto occasione di farlo”, ha rivelato a Rolling Stone. A dicembre 2020 Nayt ha pubblicato il disco “Mood”, nato da una crisi del rapper raccontata nel pezzo “Blocco dello scrittore”: “Alla fine del 2019 mi sono reso lucidamente conto che quella voglia che avevo di primeggiare fine a sé stessa derivava semplicemente da mancanze enormi che ho avuto nella mia adolescenza”, ha raccontato a Billboard. Nayt è fidanzato da sette mesi con l’attrice Matilda De Angelis.

