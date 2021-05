Nayt, fidanzato Matilda De Angelis/ Lei: “ha una tecnica e una poetica pazzesche”

Nayt è il fidanzato di Matilda De Angelis, l’attrice candidata al Premio David di Donatello nella categoria “miglior attrice non protagonista” per il film “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”. Dopo il grande successo della serie kolossal “Leonardo” e la partecipazione come co-conduttrice ad una serata del Festival di Sanremo 2021, la 25enne attrice romagnola è uscita allo scoperto con il suo fidanzato. Si tratta del giovanissimo rapper William Mezzanotte conosciuto con lo pseudonimo di Nayt. Un amore importante quello che lega l’attrice al rapper di Isernia come ha rivelato proprio la bellissima attrice: “è un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria. Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre libera”. Parole come sempre ben precise quelle pronunciate dall’attrice che in passato si è fatta conoscere anche per la sua lotta contro i canoni di bellezza e portavoce del body-positivity.

Matilda de Angelis/ Dal nudo in The Undoing in poi, solo successi: trionfa ai David di Donatello?

Chi è Nayt, fidanzato di Matilda De Angelis

In diverse occasioni, Matilde De Angelis si è mostrata sui social con tanto di acne mostrandosi al naturale: “ho qualche cicatrice di cui vado fiera perché sono la narrazione della mia battaglia. Tutti mi dicono che ho la faccia da bambola, ma non è così. Io invece fatico perfino a togliermi un pelo dalle sopracciglia, ho la fobia di tutto ciò che mi modifica la faccia e stento a truccarmi. Figuriamoci se penso alla chirurgia estetica”. A starle accanto da diverso tempo c’è Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, rapper di 26 anni nato ad Isernia. Il rapper ha lasciato molto presto la sua regione, il Molise, per trasferirsi a Roma dove ha cominciato a scrivere i primi pezzi e la sua attività di rapper. Ha già pubblicato due EP, due mixtape e cinque album in studio. In ordine temporale di uscita l’ultimo lavoro è “Mood” pubblicato lo scorso dicembre. Nonostante la giovanissima età, Nayt può vantare già diverse collaborazioni importanti con rapper molto noti come Emis Killa, Lowlow, Gemitaiz, Tha Supreme e Vegas Jones. Infine il rapper ha pubblicato anche un libro autobiografico dal titolo “Non voglio fare cose normali”.

