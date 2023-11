NAZAN KESAL, CHI È L’ATTRICE DI TERRA AMARA/ “Non sapete che altro accadrà, in arrivo colpi di scena!”

Nazan Kesal, attrice di Terra Amara, è la prima ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 44 novembre 2023. L’attrice si racconta tra vita privata e lavoro, partendo con qualche aneddoto sull’infanzia: “Da piccola ero molto socievole, una bambina particolarmente estroversa, non stavo mai ferma, ma a livello didattico non sono mai stata molto brava, mi piaceva educazioni fisica e declamare poesie, infatti ero sempre in prima fila durante le recite”.

Non manca però qualche spoiler sulle prossime puntate di Terra Amara: “La scoperta di avere una figlia? Sì, un bel colpo ma non sapete cosa altro accadrà! Ci saranno cose ancora più emozionanti!” ha annunciato l’attrice in diretta su Canale 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è Nazan Kesal, l’attrice di Terra Amara

Nazan Kesal, l’attrice che interpreta Sevda in Terra amara, è tra le ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo trasmesso su Canale 5. Conosciamola meglio…Il pubblico italiano ha imparato a conoscerla come Sevda nella soap turca “Terra Amara”. Nella serie, l’attrice presta il volto a Sevda, un’amante di Adnan Yaman, il padre di Demir. Una storia d’amore travolgente, ma anche rischiosa per il proseguimento del matrimonio tra Adnan Yaman e la moglie Hunkar. Per Demir, infatti, Sevda è come una seconda madre e sul letto di morte il papà gli scrisse una lettera invitandolo a prendersi cura di lei.

Ma chi è Nazan Kesal? Classe 1969, Nazan è nata a Maniza, una piccola cittadina. Cresciuta in una famiglia semplice ed umile, i genitori lavoravano in ambito agricolo, Nazan ha trascorso l’infanzia nei campi di tabacco. Crescendo si è laureata presso la facoltà di Belle Arti specializzandosi con tanto di master in cinema e tv.

Nazan Kesal, la carriera d’attrice e il successo con Terra Amara

Dopo aver conseguito la laurea in Belle Arti e il master in cinema e tv, Nazan Kesal ha deciso di stravolgere la sua vita trasferendosi ad Istanbul. Qui inizia la sua carriera di attrice lavorando in diversi spot pubblicitari e al teatro. Tra i suoi lavori: attrice e regista presso la Direzione Generale dei Teatri Statali di Diyarbakir per ben 8 anni. Poi ha lavorato nei teatri della Turchia fino alla svolta della sua carriera: il ruolo di Sevda nella serie campione d’ascolti “Terra Amara”.

Un ruolo che è le ha cambiato la vita facendola diventare una delle attrici più seguite. Ad oggi vanta più di 578mila follower su Instagram. Il mondo della recitazione è però il suo primo unico e grande amore. Dal punto di vista privata è sposata dal 2005 con l’attore Ercan Kesal. Insieme hanno un figlio, Poyraz, di 18 anni.











