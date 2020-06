Nazaria, mamma Tommaso Paradiso/ “E’ la figura più potente della mia vita”

Pubblicità

Tommaso Paradiso a L’Intervista di Maurizio Costanzo si è raccontato a cuore aperto parlando anche della sua famiglia. Partendo proprio dall’infanzia, il cantautore ed ex frontman dei TheGiornalisti ha parlato del ruolo importantissimo della madre Nazaria, ma anche dal padre che l’ha abbandonato quando aveva appena sei mesi. Un racconto intimo e privato che ha portato il musicista a scavarsi dentro rivelando dettagli finora mai detta prima: “mamma Nazaria è la figura più potente della mia vita. La mia sola guida, la mia eroina, molto severa ma la miglior madre che potessi desiderare”. Cresciuto in una famiglia matriarcale, Tommaso Paradiso ha avuto come punti di riferimento la mamma e la nonna, visto che il padre l’ha abbandonato quando era molto piccolo.

Tommaso Paradiso e il rapporto con la mamma Nazaria

Tommaso Paradiso è legatissimo alla Mamma Nazaria, la sua eroina, la sua forza e la sua ancora. “Mia madre mi ha cresciuto da sola e diceva che soffrivo molto quando mio padre andava continuamente via di casa” ha dichiarato l’ex frontman dei TheGiornalisti a L’Intervista di Maurizio Costanzo raccontando che quando aveva pochissimi mesi è stato abbandonato dal padre. Nonostante siano passati tantissimi anni, il musicista ricorda ancora molto bene quei momenti: “mi mettevo davanti alla porta per non farlo andare via… Terribile… Poi mia madre gli ha detto: ‘Guarda che questo ragazzino non può continuare con questi sbalzi di umore, i pianti: o fai il padre o non fai il padre’… Lui non se l’è sentita e se ne è andato via… Di recente si è fatto vivo…”. Il ritorno del padre, guarda caso, è arrivato in concomitanza con il successo di Tommaso Paradiso come cantante e frontman di una delle band più amate degli ultimi anni. Un ritorno non voluto, visto che il cantante ha preferito non rincontrarlo per via di tutto il dolore vissuto da bambino.



