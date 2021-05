Nazionale Italiana Cantanti “Arroganza e bugie”/ Arriva risposta ad Aurora Leone ma..

Si continua a parlare del caso Aurora Leone oggi proprio a poche ore dalla messa in onda della Partita del Cuore affidata, per la prima volta, a Mediaset quest’anno. Proprio il volto noto, e femminile, dei The Jackal, ha denunciato sui social il fatto di essere stata cacciata dal tavolo dei calciatori della Nazionale cantante non tanto perché appartenente alla squadra avversaria ma proprio in quanto donna. Aurora, amareggiata, ha raccontato tutto sui social nelle scorse ore, e proprio in risposta a quei video era arrivato subito un posto della Nazionale Italiana Cantanti che non solo non si scusava per quanto successo, ma addirittura continuava a lanciare benzina sul fuoco lasciando intendere che proprio Aurora era rea di “arroganza e violenza verbale”. Dove sta quindi la verità? Mentre gli artisti iniziano a prendere la parola anche sui social dicendo la loro, il post della Nazionale è sparito dai social.

THE JACKAL/ Ciro e Fru: "Tutti autori dei nostri video, siamo in 16 e ognuno è..."

La denuncia dei The Jackal e riposta della nazionale cantanti poi cancellata

La Nazionale Italiana Cantanti aveva risposto alle polemiche con un post che poi ha prontamente cancellato mettendo insieme le donne che in questi anni si sono susseguite sul campo e nella nazionale, poi ribadisce: “La Nazionale Italiana Cantanti non ha mai fatto discriminazioni di sesso, fama, genere musicale, colore della pelle, tipo di successo e followers. C’è solo una cosa nella quale la Nazionale Cantanti non è mai scesa a compromessi: noi non possiamo accettare arroganza, minacce, maleducazione e violenza verbale dai nostri ospiti”. Il post è stato poi cancellato, come finirà adesso la querelle?

LEGGI ANCHE:

The Jackal/ Video, su Rete 4 il film con Bruce Willis e Richard Gere (14 dicembre)The Jackal, Rete 4/ Streaming video del film con Bruce Willis (oggi, 3 settembre)

© RIPRODUZIONE RISERVATA